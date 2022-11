'Vatreni' u Dohi, a Grdović uživa u Dubaiju! Javio se Modriću u društvu legende Real Madrida

Nije u šoldima sve, neka te tu kraj meneee, pjevali su Modrić, Vrsaljko i ostatak 'vatrenih nakon velike pobjede protiv Engleske i plasmana u finale Svjetskog prvenstva prije četiri godine. Na poziv samih reprezentativaca, tu je utakmicu gledao i Mladen Grdović pa je poslije susreta s gitarom u ruci otišao do igrača koji su u restoranu slavili veliki uspjeh. Pjevalo se i slavilo, neki su završili i na stolu.

Niti doček u Zagrebu nije mogao proći bez legendarnog zadarskog pjevača koji je pred 100 tisuća ljudi na Trgu bana Jelačića, u društvo 'vatrenih', otpjevao svoje najveće hitove. Četiri godine kasnije, Hrvatska na SP-u u Kataru brani srebro. Modrić, Perišić i suigrači nestrpljivo iščekuju prvu utakmicu protiv Maroka koja se igra u srijedu, a gdje je Grdović?

Za to vrijeme 'vatrenima' omiljeni pjevač boravi u susjednim Ujedinjenim Arapskim Emiratima! Planira li do Katara, nije poznato, no nije njemu niti u Dubaiju loše, a tamo se zatekao u društvu legendarnog igrača Reala Michela Salgada. Bivši kapetan 'kraljevskog kluba' legenda je Reala, baš kao i Modrić pa druženje njih dvojice nije moglo proći bez spominjanja hrvatskog maestra.

Kako pišu Sportske novosti, veseli dvojac javio se Modriću i poželio mu sve najbolje na Mundijalu.

- Evo ja i Salgado, zvijezda Reala. Luka Modrić ciao – govori Grdović, na što Salgadu dodaje:

-Volim Luku, on je moj prijatelj. Luka... svi navijači Real Madrida vole Luku...- rekao je Španjolac.

Grdović je na Bliski istok došao prvo kako bi pogledao utrku Formule 1 u Abu Dhabiju, a onda je šeik Emirata poslao po njega avion kako bi stigao na koncert kojeg je u nedjelju imao u Dubaiju. Tko zna, možda skokne i do Dohe pa razveseli 'vatrene'.

