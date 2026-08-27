'Vatreni' uskoro igraju u Češkoj, a Slavenu Biliću otvorio se neočekivan problem...

Dominik Livaković (31) u utorak je u pratnji svojeg zastupnika Andyja Bare te suradnika mu Roberta Krajine i Saše Mačeka sletio u Barcelonu. U zračnoj luci dočekala ga je horda novinara, a hrvatski reprezentativni golman nije mogao sakriti smiješak. Njegova nesretna epizoda u turskom Fenerbahčeu konačno je došla kraju.

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Flick: Tek trebamo odlučiti što s Livakovićem

- Sretan sam što sam ovdje. Vidjet ćemo hoću li ostati - dobacio je pripadnicima sedme sile Livaković pa se zaputio prema hotelu.

Jučer ujutro otišao je na liječnički pregled i sve je prošlo u najboljem redu. Stavio je paraf na četverogodišnji ugovor s katalonskim velikanom, a Fener će na ime odštete dobiti dva milijuna eura uz još eventualno dva kroz bonuse.

Inicijalna ideja Barcelone bila je da Livakovića kupi pa ga da negdje na posudbu budući da joj drugi golman treba tek sljedeće sezone, kad iskusni Poljak Wojciech Szczesny (36) ode u penziju...

Međutim, nije ta posudba još definitivna (iako Livaković na stolu ima desetak klubova koji ga žele na godinu dana). Mogao bi Livi i ostati te puhati za vrat prvom golmanu Joanu Garciji (25), kojeg također zastupa Barina agencija.

- Što se tiče Livakovića, sjajno je imati golmana s takvim iskustvom u godinama koje dolaze. Sretni smo s Wojciechom, ali vidjet ćemo što će biti u idućih nekoliko dana. Prijelazni rok ionako još nije gotov - rekao je Hansi Flick (61), strateg Barcelone.

Barcelona večeras u prvenstvu od 21 sat igra protiv Athletic Bilbaa, a Livaković će se novim suigračima priključiti nakon utakmice.

Bilić u problemima

Cijela ta saga o Livakoviću razvukla se, a zbog toga bi mogla patiti hrvatska reprezentacija. Novi izbornik Slaven Bilić mogao bi imati velike glavobolje s golmanima.

Hrvatska 26. rujna kod Češke igra prvo kolo grupe 3 elitnog ranga Lige nacija, a Livaković je bez utakmice od 3. srpnja i ispadanja od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. I pitanje je kad će sljedeći put nastupiti. Livi se na SP-u i lakše ozlijedio pa je propustio dio priprema Fenera.

S formom i ozljedama muku muči i zamjena mu u reprezentaciji, Dominik Kotarski (26). Nije branio od 16. kolovoza i gostujuće pobjede Kopenhagena nad Randersom u prvenstvu. A i to što je branio nije bilo baš na visokoj razini. Traži izlaz iz Danske, a ruku spasa mogao bi mu ponuditi Dinamo, koji bi ga uzeo na posudbu s opcijom otkupa. Ali ponavljamo, još nije zaliječio lakšu ozljedu koljena. Pitanje je kad će među stative i tako povratiti formu.

Pomalo neobično, u najboljoj je formi od hrvatskih golmana trenutačno Ivor Pandur (26). On je prošlu sezonu završio u velikom stilu, obranama je odveo Hull do plasmana u elitni rang engleskog nogometa pa prešao u škotskog velikana Glasgow Rangers. I ondje je standardan...