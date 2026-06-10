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HRVATSKA U AMERICI

'VATRENI' UŽIVO Nakon dolaska spavanje pa kreće ono pravo! Hrvatska će imati prvi trening

Piše 24sata,
'VATRENI' UŽIVO Nakon dolaska spavanje pa kreće ono pravo! Hrvatska će imati prvi trening
Rijeka: Veleposlanica SAD-a Nicole McGraw posjetila trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jučer je hrvatska nogometna reprezentacija stigla u Alexandriju gdje će joj biti baza za vrijeme Svjetskog prvenstva. Navijači im priredili doček, a u srijedu počinju prvi treninzi

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Hrvatska na Svjetskom prvenstvu , Alexandria, SAD
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'VATRENA' SRIJEDA

Reprezentativci trenutačno odmaraju jer je u Alexandriji oko četiri sata ujutro. Nakon spavanja i doručka, Hrvatsku očekuje prvi trening od dolaska u bazu, a bit će održana i press konferencija. Do utakmice s Engleskom ostalo je točno tjedan dana.

'VATERNI' STIGLI

Hrvatska je u utorak oko 23 sata po našem vremenu stigla u hotel u Alexandriji. Ispred hotela bilo je puno navijača koji su pljeskom i ovacijama dočekali "vatrene". Najviše se skandiralo Luki Modriću. Hrvatska se smjestila te odmorila, a onda kreće ono pravo.

Komentari 25

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