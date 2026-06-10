'VATRENI' UŽIVO Nakon dolaska spavanje pa kreće ono pravo! Hrvatska će imati prvi trening

'VATERNI' STIGLI

Hrvatska je u utorak oko 23 sata po našem vremenu stigla u hotel u Alexandriji. Ispred hotela bilo je puno navijača koji su pljeskom i ovacijama dočekali "vatrene". Najviše se skandiralo Luki Modriću. Hrvatska se smjestila te odmorila, a onda kreće ono pravo.