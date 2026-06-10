Jučer je hrvatska nogometna reprezentacija stigla u Alexandriju gdje će joj biti baza za vrijeme Svjetskog prvenstva. Navijači im priredili doček, a u srijedu počinju prvi treninzi
HRVATSKA U AMERICI
'VATRENI' UŽIVO Nakon dolaska spavanje pa kreće ono pravo! Hrvatska će imati prvi trening
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'VATRENA' SRIJEDA
Reprezentativci trenutačno odmaraju jer je u Alexandriji oko četiri sata ujutro. Nakon spavanja i doručka, Hrvatsku očekuje prvi trening od dolaska u bazu, a bit će održana i press konferencija. Do utakmice s Engleskom ostalo je točno tjedan dana.
'VATERNI' STIGLI
Hrvatska je u utorak oko 23 sata po našem vremenu stigla u hotel u Alexandriji. Ispred hotela bilo je puno navijača koji su pljeskom i ovacijama dočekali "vatrene". Najviše se skandiralo Luki Modriću. Hrvatska se smjestila te odmorila, a onda kreće ono pravo.
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