JOŠ JEDAN USPJEH

'Vatreni' za povijest. Ovo su bile naše najbolje kvalifikacije ikad!

Piše Domagoj Vugrinović,
'Vatreni' za povijest. Ovo su bile naše najbolje kvalifikacije ikad!
Osijek: Susret Hrvatske i ?eške u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dosadašnji rekorder bila je momčad koju je Slaven Bilić 2008. odveo na Euro. Oni su osvojili 80,6 posto mogućih bodova u kvalifikacijama, a Dalićeva selekcija je prosula samo dva od 24 boda, odnosno 91,67 posto!

Idemo napraviti što je moguće bolji rezultat, da završimo kvalifikacije na način kako smo i počeli, da napravimo ako je moguće najbolje kvalifikacije do sada, poručio je izbornik Zlatko Dalić uoči posljednje kvalifikacijske utakmice s Crnom Gorom

Obećano-ispunjeno! Pobjedom u Podgorici (3-2) "vatreni" su odigrala je najbolje kvalifikacije za neko veliko natjecanje u povijesti. Dalić i njegovi izabranici taj su uspjeh postigli s 22 boda od mogućih 24, odnosno 91,67 posto. Dosadašnji najuspješniji kvalifikacijski ciklus hrvatska reprezentacija imala je pod vodstvom Slavena Bilića 2008. Tada je momčad osvojila 80,6 posto mogućih bodova. U čak 12 odigranih utakmica ostvarila je devet pobjeda, dva remija i jedan poraz u Skoplju protiv Sjeverne Makedonije. Tako je reprezentacija kvalifikacije završila s 29 bodova.

Bjelovar: 20.12.1983. ro?en bivši nogometaš Ognjen Vukojevi?
Foto: Igor Kralj/24sata

Za Svjetsko prvenstvo 2006. najbolji učinak ostvarila je ekipa koju je vodio Zlatko Kranjčar. U deset nastupa ostvarila je sedam pobjeda i tri remija, što je donijelo točno 80 posto bodova (24 boda).  Posebno je značajno da je Hrvatska tada prvi put matematički osigurala plasman kolo prije kraja, a to je ujedno bio i posljednji put da je kvalifikacije završila bez poraza.

JAKE MJERE SIGURNOSTI FOTO/VIDEO 'Opsadno stanje' u Podgorici. Sve vrvi od policije dok se naši navijači zabavljaju
FOTO/VIDEO 'Opsadno stanje' u Podgorici. Sve vrvi od policije dok se naši navijači zabavljaju

Zlatko Dalić ostvario je svoj najbolji postotak u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Momčad je tada uzela 76,7 posto bodova, zahvaljujući sedam pobjeda, dva remija i jednom porazu (23 boda). Taj je rezultat dijelio treće mjesto na povijesnoj ljestvici s prvim nastupom Hrvatske u kvalifikacijama za Euro 1996. godine.

KATAR 2022 - Reakcije Zlatka Dalića tijekom utakmice Hrvatske i Maroka u borbi za broncu
KATAR 2022 - Reakcije Zlatka Dalića tijekom utakmice Hrvatske i Maroka u borbi za broncu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najslabiji učinak koji je ipak donio plasman na veliko natjecanje zabilježen je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. Tada je reprezentacija prošla kroz dodatne utakmice s Islandom i izborila odlazak u Brazil s osvojenih 56,7 posto bodova (17 bodova). Ipak, tada smo bili u jakoj skupini s Belgijom, Walesom, Srbijom, Sjevernom Makedonijom i Škotskom…

