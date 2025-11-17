'Vatreni' za povijest. Ovo su bile naše najbolje kvalifikacije ikad!

Idemo napraviti što je moguće bolji rezultat, da završimo kvalifikacije na način kako smo i počeli, da napravimo ako je moguće najbolje kvalifikacije do sada, poručio je izbornik Zlatko Dalić uoči posljednje kvalifikacijske utakmice s Crnom Gorom.

Obećano-ispunjeno! Pobjedom u Podgorici (3-2) "vatreni" su odigrala je najbolje kvalifikacije za neko veliko natjecanje u povijesti. Dalić i njegovi izabranici taj su uspjeh postigli s 22 boda od mogućih 24, odnosno 91,67 posto. Dosadašnji najuspješniji kvalifikacijski ciklus hrvatska reprezentacija imala je pod vodstvom Slavena Bilića 2008. Tada je momčad osvojila 80,6 posto mogućih bodova. U čak 12 odigranih utakmica ostvarila je devet pobjeda, dva remija i jedan poraz u Skoplju protiv Sjeverne Makedonije. Tako je reprezentacija kvalifikacije završila s 29 bodova.

Foto: Igor Kralj/24sata

Za Svjetsko prvenstvo 2006. najbolji učinak ostvarila je ekipa koju je vodio Zlatko Kranjčar. U deset nastupa ostvarila je sedam pobjeda i tri remija, što je donijelo točno 80 posto bodova (24 boda). Posebno je značajno da je Hrvatska tada prvi put matematički osigurala plasman kolo prije kraja, a to je ujedno bio i posljednji put da je kvalifikacije završila bez poraza.

Zlatko Dalić ostvario je svoj najbolji postotak u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Momčad je tada uzela 76,7 posto bodova, zahvaljujući sedam pobjeda, dva remija i jednom porazu (23 boda). Taj je rezultat dijelio treće mjesto na povijesnoj ljestvici s prvim nastupom Hrvatske u kvalifikacijama za Euro 1996. godine.

KATAR 2022 - Reakcije Zlatka Dalića tijekom utakmice Hrvatske i Maroka u borbi za broncu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najslabiji učinak koji je ipak donio plasman na veliko natjecanje zabilježen je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. Tada je reprezentacija prošla kroz dodatne utakmice s Islandom i izborila odlazak u Brazil s osvojenih 56,7 posto bodova (17 bodova). Ipak, tada smo bili u jakoj skupini s Belgijom, Walesom, Srbijom, Sjevernom Makedonijom i Škotskom…