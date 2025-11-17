Dosadašnji rekorder bila je momčad koju je Slaven Bilić 2008. odveo na Euro. Oni su osvojili 80,6 posto mogućih bodova u kvalifikacijama, a Dalićeva selekcija je prosula samo dva od 24 boda, odnosno 91,67 posto!
'Vatreni' za povijest. Ovo su bile naše najbolje kvalifikacije ikad!
Idemo napraviti što je moguće bolji rezultat, da završimo kvalifikacije na način kako smo i počeli, da napravimo ako je moguće najbolje kvalifikacije do sada, poručio je izbornik Zlatko Dalić uoči posljednje kvalifikacijske utakmice s Crnom Gorom.
Obećano-ispunjeno! Pobjedom u Podgorici (3-2) "vatreni" su odigrala je najbolje kvalifikacije za neko veliko natjecanje u povijesti. Dalić i njegovi izabranici taj su uspjeh postigli s 22 boda od mogućih 24, odnosno 91,67 posto. Dosadašnji najuspješniji kvalifikacijski ciklus hrvatska reprezentacija imala je pod vodstvom Slavena Bilića 2008. Tada je momčad osvojila 80,6 posto mogućih bodova. U čak 12 odigranih utakmica ostvarila je devet pobjeda, dva remija i jedan poraz u Skoplju protiv Sjeverne Makedonije. Tako je reprezentacija kvalifikacije završila s 29 bodova.
Za Svjetsko prvenstvo 2006. najbolji učinak ostvarila je ekipa koju je vodio Zlatko Kranjčar. U deset nastupa ostvarila je sedam pobjeda i tri remija, što je donijelo točno 80 posto bodova (24 boda). Posebno je značajno da je Hrvatska tada prvi put matematički osigurala plasman kolo prije kraja, a to je ujedno bio i posljednji put da je kvalifikacije završila bez poraza.
Zlatko Dalić ostvario je svoj najbolji postotak u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Momčad je tada uzela 76,7 posto bodova, zahvaljujući sedam pobjeda, dva remija i jednom porazu (23 boda). Taj je rezultat dijelio treće mjesto na povijesnoj ljestvici s prvim nastupom Hrvatske u kvalifikacijama za Euro 1996. godine.
Najslabiji učinak koji je ipak donio plasman na veliko natjecanje zabilježen je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. Tada je reprezentacija prošla kroz dodatne utakmice s Islandom i izborila odlazak u Brazil s osvojenih 56,7 posto bodova (17 bodova). Ipak, tada smo bili u jakoj skupini s Belgijom, Walesom, Srbijom, Sjevernom Makedonijom i Škotskom…
