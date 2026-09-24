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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VATRENI ZID SLAVENA BILIĆA Najjači adut Hrvatske sad je obrana od čak 175 milijuna eura

Piše Hrvoje Tironi,

Čak trojica od pet najskupljih hrvatskih nogometaša su braniči, prekide će popraviti Talijan Giovanni Vio, a tu je i iskusni tandem s 237 nastupa za 'vatrene'

Slaven Bilić tek je započeo drugi mandat na izborničkoj klupi "vatrenih", a već je prilično jasno kako će hrvatska reprezentacija pod njegovim vodstvom doživjeti određene promjene u odnosu na Dalićevo vrijeme. Novi izbornik pozvao je nekolicinu igrača (Smolčić, Mišić, Majer, Beljo, Ivanović) koje Dalić nije vodio na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, ali odmah dao do znanja kako će velikih promjena biti u zadnjoj liniji "vatrenih".

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