VATRENI ZID SLAVENA BILIĆA Najjači adut Hrvatske sad je obrana od čak 175 milijuna eura

Slaven Bilić tek je započeo drugi mandat na izborničkoj klupi "vatrenih", a već je prilično jasno kako će hrvatska reprezentacija pod njegovim vodstvom doživjeti određene promjene u odnosu na Dalićevo vrijeme. Novi izbornik pozvao je nekolicinu igrača (Smolčić, Mišić, Majer, Beljo, Ivanović) koje Dalić nije vodio na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, ali odmah dao do znanja kako će velikih promjena biti u zadnjoj liniji "vatrenih".