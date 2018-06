Vatreno na sastanku: Ramos se zamalo potukao s Rubialesom

Burno je u taboru Španjolske reprezentacije ovih dana nakon što je Real Madrid objavio kako je Julen Lopetegui njihov novi trener, što se nije svidjelo predsjedniku saveza i odmah mu je uručio otkaz.

Taj otkaz je samo par dana prije početka Mundijala unio raskol u reprezentaciju "Furije", a navodno je zamalo došlo i do incidenta između Sergija Ramosa i predsjednika saveza Luisa Rubialesa. Četvorica kapetana David Silva, Andres Iniesta, Gerrard Pique i Sergio Ramos nagovarali su predsjednika saveza da promjeni svoju odluku i ne uruči otkaz Lopeteguiju, no on je to odbio. Nakon toga je Ramos navodno poludio i krenuo u fizički sukob s Rubialesom no spriječio ga je na vrijeme Pique.

Španjolci večeras igraju utakmicu prvog kola protiv Portugala, a atmosfera im se skroz poljuljala. Veliko je pitanje hoće li se Furija oporaviti nakon ovog velikog šoka, a na novom izborniku Fernandu Hierru je veliki zadatak da stabilizira svoju momčad i pripremi ih za nadolazeće utakmice, a prvenstveno za večerašnji susret protiv Portugala.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.