Andi Vrtarić (25) vatrogasac je i MMA borac baš kao i UFC-ov teškaški prvak Stipe Miočić (37). No, on je tek na početku MMA karijere, ali je zato iskusni vatrogasac koji je gasio požar na četvrtom katu zgrade u Puli

<p>Dobar dan, ispričavam se što se nisam mogao javiti prije, dosad smo bili na intervenciji. I odmah da kažem, ako zazvoni alarm morat ću prekinuti, javio nam se iz Javne vatrogasne postrojbe Pula <strong>Andi Vrtačić</strong> (25) čije smo lice gledali kad se govorilo o požaru u stanu na četvrtom katu u Puli. </p><p>Bio je u smjeni na svom radnom mjestu kao vatrogasac, a nakon što se oglasio alarm je sa kolegama jurnuo na odredište.</p><p>- Nismo nikog spašavali, ni vadili van kao što se pisalo. Išli smo ugasiti požar na četvrtom katu i to je bilo to. Bila je to prva intervencija u danu, a nakon alarma samo smo trčali u vozilo kako bi što prije stigli na mjesto događaja. A onda smo dobili zadatke i sve smo odradili bez problema - objašnjava Andi.</p><p>No, osim što je profesionalni vatrogasac, Andi je i 'novopečeni' MMA borac sa jako dobrom kickbox pozadinom iza sebe, a tek mu je 25 godina. Nakon 10 pobjeda u kickboxingu, odlučio se i za slobodnu borbu te odradio jedan meč i slavio. Prepoznali su taj potencijal i i u <strong>Fight Nation Championshipu</strong> te ga pozvali na 'Armagedon', turnir u kojem će se boriti za 50 tisuća eura i mogućnost potpisa ugovora za najjaču europsku organizaciju slobodne borbe - poljski <strong>KSW</strong>.</p><p>- Kickboxing scena je loša, ako danas nisi <strong>Badr Hari</strong>, od toga se ne može živjeti. Ima jako malo borbi, a organizacije su oslabile pa sam se odlučio za novi izazov. U slobodnoj se borbi može puno više zaraditi te ta scena samo raste, a i postoje više mogućnosti za probiti se na scenu - objašnjava vatrogasac iz Pule.</p><p>A gdje adrenalin 'jače udara'? Je li to u ringu ili pak na intervencijama?</p><p>- Drukčije je to, u potpunosti različito što se tiče iscrpljivanja. Baš sam govorio kolegama, gašenje požara usporedio bih sa skidanjem kilograma dva dana prije borbe kad si u sauni, vruće je i nema kisika. Ali posao mi je pomogao i na sportskom planu - govori Vrtačić pa nastavlja:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gorio stan na četvrtom katu u Puli</strong></p><p>- Smjena nam traje 12 sati. Radimo dan - dan, dan - noć pa smo dva dana slobodni. Imamo teretanu na poslu pa sve nekako usklađujem, ali mi i maksimalno izlaze ususret što se tiče treninga. MMA brusim u <strong>Trojanu</strong> kod <strong>Zelga Galešića</strong> svaki dan, a kad su pripreme za borbu onda to bude i osam do deset treninga tjedno. No, usklađuje se s poslom, samo tu pati slobodno vrijeme kojeg gotovo ni nemam - kaže Andi koji je oženjen te ima jednogodišnju kćer, a koliko god može vremena provodi s obitelji.</p><p>Tek je krenuo na u MMA svijet, ali ima velike ambicije. Na spomen kako je on zapravo mogući budući pulski <strong>Stipe Miočić</strong> (op. a. bori se u srednjoj kategoriji - 84 kg) slatko se nasmijao i ostao čvrsto na zemlji. Imat će priliku dokazati se u Armagedonu, a do onda će i dalje biti na usluzi sugrađanima i naporno trenirati.</p><p>- Ovo mi je dobra prilika i mislim da mi se otvaraju velika vrata. Cilj mi je doći do UFC-a i uspjeti u sportu. Imam velike ambicije i želim napraviti velike stvari. Ali to je još daleko, idemo korak po korak - zaključio je Andi Vrtačić.</p>