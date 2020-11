'Vatrogasac' Mile u tri dana od Kurilovca do Ronalda. U džepu

Na početku karijere se brzo umarao, a u ljeto 2015. godine ga je mučio krvožilni sustav zbog čega je pauzirao jedno vrijeme. Od tada je postao nezamjenjiv u Osijeku. To je borbeni Mile Škorić...

<p>U ponedjeljak ujutro zvonio je mobitel. 'Mile, daj pomagaj, fale nam stoperi'. Bio je to izbornik<strong> Zlatko Dalić</strong>, sav na mukama. Hrvatska je u obrani ostala samo na Dejanu Lovrenu, a prijetili su nam strašni <strong>Portugalci</strong>.</p><p>Uzeo je najpotrebnije stvari, spakirao ih u torbu i uputio se iz Osijeka u Split, a predvečer je bio na treningu s reprezentativcima. Prije samo tri dana je u Kurilovcu čuvao Sedlačeka i Pavlaka, a onda pospremio u džep <strong>Cristiana Ronalda i Joãa Felixa</strong>.</p><p>Priča je to osječkog stopera <strong>Mile Škorića (29)</strong> koji je junački uskočio u stoperski par s Dejanom Lovrenom i odigrao debelo iznad svojih mogućnosti protiv Portugala (2-3). Hrvao se Cristianom Ronaldom koji opet nije zabio, a nije imao niti jednu ozbiljniju šansu. Istina, Portugalci su zabili za 1-1 nakon njegova slobodnjaka, ali osim toga, Mile je odradio doktorski posao protiv njega. </p><p>Bio mu je ovo tek četvrti nastup za reprezentaciju i uvjerljivo najbolji. Bio je pravovremen i čvrst u duelima, naravno da su portugalska reprezentacija i HNL nebo i zemlja, borio se s brzinom Portugalaca, ali susret je odradio bez veće pogreške.</p><p>Škorić je jedan od onih nogometaša koji je sve zaslužio isključio napornim i krvavim radom. Tuklo ga je na sve strane, bila je upitna i njegova karijera. Prije samo devet godina Osijek ga više nije htio, nije uspio proći ni na probama, ali u međuvremenu je sve prebrodio, došao do reprezentacije i odigrao sjajno protiv Portugalaca. Borio se sa svime i svačime tijekom karijere, a već sada je postao legenda Osijeka s 260 nastupa. </p><p>Rođen u Vinkovcima, u osječkom klubu je cijeli život. Tamo je stasao kao igrač, a zanimljivo je da je prvo počeo kao veznjak gdje ga je forsirao Ilija Lončarević, a za Osijek je debitirao sa 17 godina protiv Zadra. No nije išlo sve tako glatko. Na početku karijere mučio se s tjelesnom spremom, prerano na utakmici bi ostajao bez kisika i dolazilo bi do kroničnog umora. Da, danas žilavi i snažni Mile kojem je kondicija najmanji problem. 'Pa koji mi je vrag', razmišljao je zamišljeni Škorić koji nije znao kako riješiti taj problem. U ljeto 2011. za njega više nije bilo mjesta u Osijeka pa je otišao u inozemstvo na probu u neke klubove, no nije prošao. Problem je opet bila tjelesna sprema.</p><p>Gorica mu je dala priliku u drugoj ligi, nakon jedne sezone je preselio u HAŠK. I tu su krenuli njegovi bolji dani. Bivši igrač Osijeka Dragan Vukoja preporučio je bijelo-plavom klubu jednog slavonskog stopera koji briljira. U to vrijeme Osijek je bio u financijskom kolapsu, a Škorić je na kraju završio u Istri. No, opet preokret. Pet dana je bio u Puli, ali nitko iz kluba mu se nije obratio. Vratio se u Osijek, Tomislav Steinbrückner mu je dao priliku na poziciji stopera i ubrzo je postao standardni prvotimac i lider momčadi.</p><p>Ali tako ide u njegovom životu. Kada god krene, pojave se novi problemi. Propustio je ljetne pripreme 2015. godine zbog zdravstvenih problema. Mučio ga je krvožilni sustav, a liječnici su sumnjali na srce. Upravo je to bilo razlog njegovog naglog umaranja u početnom periodu karijere. Liječnici su riješili problem, a na travnjaku se osjećao sjajno. Te godine u momčad je došao Zoran Zekić, a tada je i započeo klupski preporod. Nije mogao zamisliti prvih 11 bez njega, bio mu je kapetan i lider, ma nema na kojoj poziciji nije igrao. Na čelu s njim je i srušio veliki PSV 2017. godine i ostao zamalo kratak za ulazak u grupnu fazu Europske lige.</p><p>U međuvremenu su se mijenjali treneri, bio je Dino Skender, Ivica Kulešević, posljednji je došao Nenad Bjelica, no i kod sve trojice je nezamjenjiv u prvih 11. Možda je nekada sklon kiksevima i nepromišljenim reakcijama, ali sve to nadoknađuje borbenošću i srcem. </p><p>Kruna njegove karijere stigla je u svibnju 2017. godine. Igrači iz HNL-a su te godine zaigrali za reprezentaciju Hrvatske i pobijedili Meksiko 2-1, a Škorić je odradio 77 minuta. Igrao je protiv Walesa minutu, protiv Gruzije 90 minuta, jedno vrijeme bio dio reprezentacije i sjedio na klupi, a u posljednjem ciklusu ga nije ni bilo.</p><p>Ovaj put mu je Zlatko Dalić aktivirao pretpoziv samo dan uoči posljednje utakmice protiv Portugala. Trebala mu je pomoć, ostao je samo na jednom stoperu. Mile nije razmišljao nijednog trenutka. Sjeo je u automobil, pojavio se u Splitu u ponedjeljak poslijepodne, predvečer odradio trening s 'vatrenima', a samo 24 sata poslije zaigrao protiv reprezentacije koja vrijedi više od 700 milijuna eura. I ne samo to. Čuvao je Cristiana Ronalda, borio se s Joaom Felixom i Jotom, još je u nastavku ušao i Bernardo Silva. Ma tko bi to rekao nakon što je samo tri dana ranije čuvao igrače Kurilovca svih 90 minuta u hrvatskom kupu?</p><p>- Jučer mi je izbornik aktivirao pretpoziv, presretan sam zbog toga, nesretan zbog poraza. Šteta zbog utakmice, prvi dio smo dobro stajali, poveli, imali dobru priliku glavom, nismo zabili. Odigrali smo kako smo odigrali, idemo dalje. Svakako da je ovo top level, igram u HNL-u, i morao sam biti koncentriran jer ovo je najveći nivo. Zadovoljan sam svojom igrom, ali nisam zadovoljan jer smo izgubili i opet primili puno - rekao je Škorić nakon utakmice.</p><p>Nema sretnijeg čovjeka od njega kada zaigra za reprezentaciju. Borio se s brojnim problemima tijekom karijere, mučila ga je tjelesna sprema, krvožilni sustav, nitko ga nije htio. A vidite ga danas? Kapetan Osijeka i reprezentativac. Dokaz da uvijek morate vjerovati u svoje snove.</p><p> </p>