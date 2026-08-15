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SREBRNI 'VATRENI'

Vatrogasce nakon intervencije iznenadio Danijel Subašić: 'Pitao je može li kako pomoći'

Piše Josip Tolić,
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Vatrogasce nakon intervencije iznenadio Danijel Subašić: 'Pitao je može li kako pomoći'
Foto: Vatrogasci - 193/Facebook
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Subašić usred požara u zaleđu Zadra uskočio gasiteljima i oduševio Hrvatsku

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Gorjelo je ovih dana ne samo kod Omiša, u kraju Ivana Perišića, gdje su posljedice stravične, nego i na Pelješcu, Dugom otoku, ali i zaleđu Zadra, kraju još jednog proslavljenog hrvatskog reprezentativca Danijela Subašića (41). Koji je bio tamo i sam ponudio pomoć, javlja Facebook stranica Vatrogasci - 193.

Nakon intervencije u selu Zagrad između Raštevića i Nadina, koji su gasili vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe iz Benkovca, pridružio im se srebrni "vatreni" i pitao može li kako pomoći. Usput je i pala fotografija s jednim od gasitelja.

"Bio i ostao ponos Hrvatske!", pišu u komentarima.

"Dobri naš Suba, ponos i heroj s herojima."

"Može. Aj po par gajbi ladne i donesi dva pečena janjca."

"U šlapama doša… Eh."

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"Donesi momcima pečeno janje...", na što su mu odgovorili sa stranice:

"Nemaju vremena za to, s tog požara preusmjereni na drugi."

Subašić je završio 20-godišnju igračku karijeru u ljeto 2023., posljednje dvije sezone karijere bio je u Hajduku, a nedugo po umirovljenju pridružio se stožeru Zlatka Dalića u hrvatskoj reprezentaciji. S njim će i na novi trenerski izazov u selekciji Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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