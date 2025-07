Vatromet borilačkih uzbuđenja, Šibenik gorio uz Golden Fight 9! Najavljen i spektakl u Splitu

Pod vedrim nebom i impresivnom kulisom tvrđave sv. Mihovila, Šibenik je ugostio deveto izdanje Golden Fighta, borilački događaj koji se pokazao kao vrhunac ljetne sportske sezone. Prepuna tvrđava "gorjela" je od navijanja dok su borci redali spektakularne nastupe, a produkcija događaja podigla je ljestvicu za buduće manifestacije u regiji.

U glavnoj borbi večeri, Karmela Makelja je jednoglasnom sudačkom odlukom svladala Milanu Bjelogrlić i obranila naslov prvakinje u kategoriji do 60 kilograma. Pet rundi intenzivne borbe donijelo je pravi klasik ženskog K-1-a i otvorilo vrata mogućoj trilogiji. Antonio Krajinović i Stefan Dobrijević odradili su tri runde žestoke razmjene udaraca. Krajinović je potvrdio klasu i kvalitetu, dok je Dobrijević, koji je uskočio kao zamjena u posljednji trenutak, osvojio simpatije publike srčanim nastupom.

Foto: Ivan Z

Debitant Ilir Deskaj dominirao je protiv Saše Vorkapića do trenutka kada je Vorkapić fantastičnim nokautom nakon dvije i pol minute utišao publiku. Nakon meča u ring je ušao Muhamet Deskaj, aktualni prvak Golden Fighta, i izazvao Vorkapića na borbu za pojas, čime je najavljen mogući spektakularni revanš. Petar Ciovartanović i Karlo Kedveš pružili su dinamičnu borbu u kojoj je Rumunj uzeo prve dvije runde, a Kedveš pokušao preokrenuti tijek meča u posljednjoj. Prednost Ciovartanovića bila je ipak dovoljna za tijesnu pobjedu podijeljenom odlukom sudaca.

Meč između Marka Čizmića i Davora Perkovića, u kojem su se oprostila dva veterana, počeo je energično, ali završio nesretnom ozljedom Čizmića, zbog čega je Perković proglašen pobjednikom. Neobična situacija dogodila se u dvoboju Igora Vuletića i Stipe Verovića. Dok je Vuletić bio spreman za borbu, Verović se izmotavao i tražio nekoliko verzija rukavica jer mu one, koju su mu ponudili iz organizacije, nisu odgovarale. GF mu je ponudio čak i da borba bude golim šakama samo s bandažama, no on ni na to nije pristao. U konačnici Vuletić je proglašen pobjednikom bez da se morao oznojiti u ringu.

Foto: Ivan Z

Ivan Baričević i Marino Nižić, obojica debitanti u K-1-u, priredili su uzbudljivu borbu koja je raspalila publiku. Baričević je slavio podijeljenom odlukom sudaca, dok je hrabri Nižić dobio ovacije. Večer je otvorio okršaj Duje Bačelića i Antonija Karlića u poluprofesionalnom meču. Domaći borac Bačelić odnio je pobjedu nad čvrstim protivnikom iz Zadra, podigavši atmosferu na početku programa.

Borilački spektakl na tvrđavi sv. Mihovila kulminirao je vatrometom, a energija događaja širila se cijelim šibenskim zaljevom, ostavljajući dojam koji će se dugo pamtiti. Organizatori su najavili da će deseti Golden Fight donijeti još veću borilačku poslasticu, ovoga puta u Splitu, gdje se sprema najveći borilački događaj u povijesti Dalmacije.