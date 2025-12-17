Već 13 mjeseci nema odluke oko Cityjevih 115 optužbi! Savjetnik kluba: Možda bude prije Božića

Nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje rasplet jedne od najvećih saga modernog doba, one o 115 optužbi s kojima se Manchester City suočava zbog navodnog kršenja financijskih pravila Premier lige. Iako je od završetka saslušanja pred neovisnom komisijom prošlo više od godinu dana, konačna odluka još uvijek nije donesena, a strpljenje klubova, navijača i cjelokupne javnosti polako je pri kraju.

Prošlo je više od trinaest mjeseci otkako je završeno saslušanje u slučaju koji Premier liga vodi protiv aktualnih prvaka. Optužbe se odnose na razdoblje od devet godina, između 2009. i 2018. godine, a uključuju sve od netočnog prikazivanja financijskih informacija, poput prihoda od sponzora, do navodnih tajnih isplata menadžerima i nesuradnje tijekom istrage.

Kada je proces počeo, mnogi su očekivali relativno brzu odluku. Sam menadžer Cityja, Pep Guardiola, još je u veljači izjavio kako se nada da će presuda biti poznata u roku od mjesec dana. Međutim, mjeseci su prolazili, a tišina iz neovisne komisije postajala je sve glasnija. Najnovije službene informacije stigle su u sklopu godišnjeg financijskog izvješća kluba, u kojem je kratko navedeno: "Neovisna komisija još uvijek je u procesu razmatranja ovog slučaja". Ova štura rečenica potvrdila je ono čega su se mnogi pribojavali – da se konačni pravorijek neće dogoditi tako skoro.

Foto: Phil Noble/REUTERS

U nedostatku službenih informacija, medijski prostor ispunile su špekulacije i prognoze stručnjaka. Bivši financijski savjetnik Manchester Cityja, Stefan Borson, bio je među optimistima. On je u nekoliko navrata izjavio kako vjeruje da bi odluka mogla biti objavljena prije Božića.

​- Mislim da bi odluka još uvijek mogla stići prije Božića. Odluka je neizbježna već neko vrijeme, ne treba im toliko dugo - rekao je Borson za talkSPORT.

Međutim, noviji izvještaji sugeriraju znatno drugačiji scenarij. Prema pisanju britanskih medija, konačna presuda vjerojatno neće biti donesena prije kraja tekuće sezone, a postoji mogućnost da će biti "isporučena u fazama". To bi značilo da bi komisija prvo mogla odlučivati o tome je li City kriv, a tek onda, u zasebnom postupku, o eventualnim sankcijama. Za kašnjenje, tvrdi Borson, nisu krivi ni Premier liga ni klub.

​- Tko sve koči? Pa, panel koji donosi odluku. Oni drže olovku u ruci. S obzirom na to koliko je vremena prošlo i koliko su svi iznenađeni, možemo pretpostaviti da im nisu dane jasne smjernice o rokovima - pojasnio je.

Ukoliko ih proglase krivima, "građane" čeka širok spektar mogućih kazni. S obzirom na to da za ovakav slučaj ne postoji presedan u povijesti Premier lige, neovisna komisija ima ovlasti izreći bilo koju sankciju koju smatra prikladnom. To može biti samo novčana kazna, oduzimanje bodova, oduzimanje osvojenih naslova ili, u teoriji, čak i izbacivanje iz lige, što rivalski klubovi najglasnije prizivaju.