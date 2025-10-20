Obavijesti

Već poznat sastav za Malmö: Nitko od igrača iz drugog plana nije impresionirao Kovačevića

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Već poznat sastav za Malmö: Nitko od igrača iz drugog plana nije impresionirao Kovačevića
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mario Kovačević je upisao i četvrtu pobjedu (u četiri dvoboja protiv Osijeka, Hajduka i Rijeke), pokušao razigrati neke igrače s klupe, ali čini se kako je i treneru 'modrih' već jasno s kojim će snagama na Malmö

Mario Kovačević posljednjih se (tje)dana uspješno nosio s kritikama na svoj račun, pa poslije reprezentativne stanke odveo Dinamo do još jedne pobjede. Zagrepčani su s 2-1 svladali Osijek, trener "modrih" stigao je i do četvrte pobjede u sezoni nad najvećim konkurentima HNL-a. Osijek je pao dvaput, Hajduk i Rijeka po jednom. I Kovačeviću na tome iskrene čestitke...

