Mario Kovačević je upisao i četvrtu pobjedu (u četiri dvoboja protiv Osijeka, Hajduka i Rijeke), pokušao razigrati neke igrače s klupe, ali čini se kako je i treneru 'modrih' već jasno s kojim će snagama na Malmö
PAMTI SE POBJEDA PLUS+
Već poznat sastav za Malmö: Nitko od igrača iz drugog plana nije impresionirao Kovačevića
Čitanje članka: 2 min
Mario Kovačević posljednjih se (tje)dana uspješno nosio s kritikama na svoj račun, pa poslije reprezentativne stanke odveo Dinamo do još jedne pobjede. Zagrepčani su s 2-1 svladali Osijek, trener "modrih" stigao je i do četvrte pobjede u sezoni nad najvećim konkurentima HNL-a. Osijek je pao dvaput, Hajduk i Rijeka po jednom. I Kovačeviću na tome iskrene čestitke...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku