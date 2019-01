Lino Červar: Već razmišljam o Makedoniji, to je ključan susret Hrvatska je pobijedila Japan 35-27. Bila je to dobra predstava naših dečki, koji nisu štedjeli japanske protivnike, no već su se okrenuli sutrašnjem protivniku i utakmici s Makedonijom Kire Lazarova