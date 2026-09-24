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Već se potpisuju peticije za povlačenje izabranog rješenja za novi stadion Maksimir

Piše Ivan Tomašković,
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Već se potpisuju peticije za povlačenje izabranog rješenja za novi stadion Maksimir
Foto: Grad Zagreb
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Na međunarodno arhitektonsko-urbanističkom natječaju za novi Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice pobijedio je projekt milanskog studija VG13 Architects Studio Associato

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Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice pristiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja. Povjerenstvo, u kojem su između ostalih bili zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, predsjednik Dinama Zvonimir Boban i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, pobjednikom je proglasilo projekt milanskog studija VG13 Architects Studio Associato.

Idejno rješenje novog stadiona Maksimir izazvalo je brojne reakcije odmah nakon predstavljanja, a kritika u javnosti je mnogo.   

Na kritike dijela javnosti osvrnuo se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Poručio je kako je cilj od početka bio dobiti stadion koji će biti prepoznatljiv kao simbol Dinama i Zagreba, a ne još jednu arenu nalik brojnim europskim stadionima. Projekt novog stadiona Maksimir brani i predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban. 

Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban
Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ljudi su očekivali nešto takvo jer se već dugo grade slični stadioni, neka vrsta generičke konfekcije. Mi smo htjeli poštovati duh, povijest i nogomet Maksimira, kao i duh Zagreba, Dinama i dinamovaca - rekao je Zvonimir Boban. 

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Inače, već su se pojavile peticije za opoziv izbora arhitektonskog rješenja za novi stadion u Maksimiru. 

- Potaknut brojnim negativnim reakcijama i nezadovoljstvom dijela građana odabranim rješenjem, pokrećem ovu inicijativu sa zahtjevom da se odluka ponovno razmotri i da se pitanje konačnog izgleda stadiona ponovno otvori. Stadion Maksimir jedan je od najvažnijih sportskih objekata Zagreba, a novi stadion bit će projekt koji će desetljećima utjecati na izgled Maksimira i cijelog grada. Smatramo da projekt takvog značaja zaslužuje kvalitetno, funkcionalno i reprezentativno arhitektonsko rješenje. Tražimo da se u ponovno razmatranje uključi širi krug stručnjaka iz područja arhitekture, urbanizma, sporta i velikih javnih projekata te da cijeli postupak bude što transparentniji - stoji u opisu peticije. 

Foto: Grad Zagreb

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Komentari 15
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