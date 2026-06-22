S obzirom na to da se proširio format i uveo najbolja trećeplasirana reprezentacija, skupinu će proći 32 reprezentacije
Već su krenula kalkuliranja. Pogledajte kolike su šanse da Hrvatska ostvari veliki rezultat
Tehnokracija profesionalnog sporta uspjela je nametnuti nogomet munjevite brzine i sirove snage, nogomet koji poriče radost, ubija maštu i zakonom zabranjuje odvažnost. Srećom, na terenu se još uvijek može vidjeti, pa makar i rijetko, neki drski fakin koji zanemaruje scenarij i napravi glupost predriblavši cijelu protivničku momčad, suca i publiku na tribinama, a sve zbog čisto tjelesnog užitka prepuštanja zabranjenoj avanturi slobode, napisao je u uvodu Biblije za sve nogometne fanove 'Nogomet na suncu i sjeni', legendarni urugvajski pisac i novinar Eduardo Galeano.
Ta nepredvidljivost je u suštoj suprotnosti s modernom analitikom i predviđanjima koja kreću prije nego sudac da početni zvižduk. Platforma Football Meets Data objavila je projekcije koliko svaka država na Mundijalu ima šanse daleko dogurati na prvenstvu.
🇳🇱 Netherlands v Morocoo 🇲🇦 now tops the list of most frequent R32 matchups in our sims!— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 21, 2026
Followed by:
🇺🇸 v 🇧🇦
🇦🇹 v 🇪🇸
🇨🇮 v 🇳🇴
🇲🇽 v 🏴
🇫🇷 v 🇸🇪
...
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S obzirom na to da se proširio format i uveo najbolja trećeplasirana reprezentacija, skupinu će proći 32 reprezentacije. Hrvatska stoji strašno dobro, prema Football Meets Data 'vatreni' imaju čak 86 posto šanse da prođu u drugi krug i naprave rezultat.
Analitika se pozabavila i potencijalnim protivnicima 'vatrenih' u šesnaestini finala. 36.5 posto da idemo na Portugalce, a 34.5 posto na Kolumbijce. Prema trenutačnom stanju, pretpostavlja se da će Hrvatska biti druga u grupi, a Portugal osvojiti svoju, što bi nas onda dovelo na megdan Ronaldu i družini.
Pobjednik tog ogleda u osmini finala bi najvjerojatnije igrao protiv Španjolske.
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