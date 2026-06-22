Već su krenula kalkuliranja. Pogledajte kolike su šanse da Hrvatska ostvari veliki rezultat

Tehnokracija profesionalnog sporta uspjela je nametnuti nogomet munjevite brzine i sirove snage, nogomet koji poriče radost, ubija maštu i zakonom zabranjuje odvažnost. Srećom, na terenu se još uvijek može vidjeti, pa makar i rijetko, neki drski fakin koji zanemaruje scenarij i napravi glupost predriblavši cijelu protivničku momčad, suca i publiku na tribinama, a sve zbog čisto tjelesnog užitka prepuštanja zabranjenoj avanturi slobode, napisao je u uvodu Biblije za sve nogometne fanove 'Nogomet na suncu i sjeni', legendarni urugvajski pisac i novinar Eduardo Galeano.

Ta nepredvidljivost je u suštoj suprotnosti s modernom analitikom i predviđanjima koja kreću prije nego sudac da početni zvižduk. Platforma Football Meets Data objavila je projekcije koliko svaka država na Mundijalu ima šanse daleko dogurati na prvenstvu.

🇳🇱 Netherlands v Morocoo 🇲🇦 now tops the list of most frequent R32 matchups in our sims!



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🇺🇸 v 🇧🇦

🇦🇹 v 🇪🇸

🇨🇮 v 🇳🇴

🇲🇽 v 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🇫🇷 v 🇸🇪

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S obzirom na to da se proširio format i uveo najbolja trećeplasirana reprezentacija, skupinu će proći 32 reprezentacije. Hrvatska stoji strašno dobro, prema Football Meets Data 'vatreni' imaju čak 86 posto šanse da prođu u drugi krug i naprave rezultat.

Analitika se pozabavila i potencijalnim protivnicima 'vatrenih' u šesnaestini finala. 36.5 posto da idemo na Portugalce, a 34.5 posto na Kolumbijce. Prema trenutačnom stanju, pretpostavlja se da će Hrvatska biti druga u grupi, a Portugal osvojiti svoju, što bi nas onda dovelo na megdan Ronaldu i družini.

Pobjednik tog ogleda u osmini finala bi najvjerojatnije igrao protiv Španjolske.