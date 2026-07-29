Već upaljen alarm za uzbunu! Igrački kadar je i dalje tanak, Dinamu hitno trebaju pojačanja

Dinamo je nekako "preživio" Thun. Sretno i spretno, na kraju sasvim zasluženo. Navijači zagrebačkog kluba već su poslije druge utakmice sezone tražili tablete za smirenje, njihovi su im ljubimci u 120 minuta uzvratnog dvoboja drugog pretkola Lige prvaka ponudili - "50 nijansi Dinama". I dali im do znanja što ih čeka ove sezone ako se čelni ljudi kluba, Boban i Dabac, uskoro ne probude. Hrvatski prvak je u jednoj večeri pokazao 50 različitih lica, u nekim trenucima djelovao poput izgubljenih pionira, pa u završnici pokazao pobjednički karakter, otišao korak dalje u lovu na Ligu prvaka.