Već upaljen alarm za uzbunu! Igrački kadar je i dalje tanak, Dinamu hitno trebaju pojačanja
Dinamo još uvijek nema dovoljno široki kadar za tri fronta, nije riješeno pitanje prvoga golmana, dovode se ozlijeđeni igrači, ‘modre’ za sada vuku igrači iz drugog plana. Srećom, vraća se i Luka Stojković...
Dinamo je nekako "preživio" Thun. Sretno i spretno, na kraju sasvim zasluženo. Navijači zagrebačkog kluba već su poslije druge utakmice sezone tražili tablete za smirenje, njihovi su im ljubimci u 120 minuta uzvratnog dvoboja drugog pretkola Lige prvaka ponudili - "50 nijansi Dinama". I dali im do znanja što ih čeka ove sezone ako se čelni ljudi kluba, Boban i Dabac, uskoro ne probude. Hrvatski prvak je u jednoj večeri pokazao 50 različitih lica, u nekim trenucima djelovao poput izgubljenih pionira, pa u završnici pokazao pobjednički karakter, otišao korak dalje u lovu na Ligu prvaka.