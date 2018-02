Vedran Pavlek: Ova generacija skijaša će doći jako visoko...

Mi bismo svi htjeli da rezultat dođe danas ili sutra, ali treba imati strpljenja. Siguran sam da će u sljedećih nekoliko godina ova generacija doći jako, jako visoko, izjavio je direktor hrvatskih alpskih reprezentacija Vedran Pavlek po završetku slalomske utrke na ZOI u Pyeongchangu, u kojoj je Istok Rodeš osvojio 21. mjesto, a Elisa kolega bio 23.

- Možemo biti zadovoljni, iako smo možda očekivali više. Naš najbolji slalomaš u ovom trenutku Matej Vidović nije uspio završiti prvu vožnju. Dobro je krenuo, imao je dobro prolazno vrijeme, ali ušao je u jedna vrata predirektno i brzo je za njega bio kraj. Istok Rodeš fantastičan u prvoj vožnji. Jako mi je drago zbog njega, skija dobro još od 12. mjeseca, međutim nije to uspio pokazati na utrkama. Nažalost, u drugoj vožnji, na mjestu gdje je trebalo uzeti brzinu za ravni, donji dio, raširilo mu je noge i izgubio je na brzini. Elias Kolega upravo suprotno. On je imao vrlo lošu prvu vožnju, na sreću uspio je ući među 30 i onda je imao četvrto vrijeme druge vožnje - analizirao je učinak naših reprezentativaca u posljednjem nastupu na Igrama u Pyeongchang.

Pavlek je ocijenio i nastup našeg najboljeg skijaša na ovim ZOI.

- Najbolji rezultat je 12. mjesto Filipa Zubčića u kombinaciji, iako je i on rekao da je mogao puno bolje voziti slalom. Znamo to i mi, ali ne smijemo biti nezadovoljni, jer mu je to najbolji rezultat u kombinaciji do sada. Nažalost, nije se snašao na ovom agresivnom snijegu i na laganim postavama u veleslalomu. On više voli tehnički zahtjevne staze i završio je 24. To nije njegova realna vrijednost. Vjerujem da će brzo već na sljedećim utrkama Svjetskog kupa pokazati da puno više vrijedi.

Ženski dio reprezentacije bio je prepolovljen ozljedama.

- Jako mi je žao za cure, Leonu i Lanu, teške ozljede. Lana je već operirana, Leona se razbolila i čeka je operacija u ponedjeljak. Vjerujem da će već u ljeto biti spremne za povratak na snijeg. Leona je u siječnju dvaput osvajala bodove u Svjetskom kupu. Vjerujem da će se uspješno vratiti i da će u sljedećih nekoliko sezona napraviti odlične rezultate - optimistično je najavio Pavlek i za kraj dao generalnu ocjenu nastupa naših alpinki i alpinaca u Južnoj Koreji:

- Rekao sam da bih bio zadovoljan s jednim rezultatom među deset i jednim do dva među 15. Taj među 15 imamo, među deset nemamo. Nažalost, izgubili smo Leonu koja je bila ozbiljna konkurentica za prvih 10, 15 u kombinaciji. Mislim da na kraju možemo biti zadovoljni. Ne smijemo biti nestrpljivi. Ti dečki i cure dobro rade. Ovo je za njih bila škola, da steknu iskustvo na olimpijskim igrama i onda dođu potpuno spremni za četiri godine u Peking.

Tema: Zimske olimpijske igre 2018.