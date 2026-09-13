Vejić je oštro kritizirao Valinčića nakon Dinamova debakla u Osijeku; nazvao je njegovu igru katastrofom i poručio da ne zna što se događa s njime jer je nedavno bio na pragu reprezentacije
Vejić je oštro kritizirao beka Dinama: Igra očajno i ne znam što se s njim događa. Katastrofa
Dinamo je na Opus Areni doživio težak poraz, a Osijek je četiri puta zatresao mrežu aktualnog prvaka Hrvatske. Modri su u završnici uspjeli smanjiti zaostatak s tri gola na jedan, no domaćin je potom postigao još jedan pogodak i zaključio utakmicu pobjedom. Jedan od igrača Dinama koji je posebno privukao pozornost bio je Moris Valinčić. Njegovu je izvedbu nakon utakmice u emisiji MAXSporta analizirao bivši hrvatski reprezentativac Hrvoje Vejić, koji je posebno izdvojio situaciju kod prvog gola Osijeka.
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- Kod prvog gola vidimo kako je nakon duplog pasa ispala cijela vezna linija Dinama, a već su četiri igrača Osijeka otišla visoko. Vidimo Leona kako maše, ide odličan centaršut Bukvića između dva igrača Dinama i to je to.
Veći dio kritike bivši reprezentativac potom je usmjerio upravo prema Valinčiću, čiju je predstavu ocijenio vrlo negativno.
- Pogledajte Valinčića. Moris Valinčić igra očajno, ja ne znam što se s tim dečkom događa, ne mogu ga prepoznati. Trebao bi se malo preispitati jer ovo što igra je katastrofa, a bio je na pragu reprezentacije po meni, rekao je Vejić.
Izjavu pogledajte OVDJE.
Valinčić se posljednjih mjeseci spominjao među igračima koji bi mogli konkurirati za hrvatsku reprezentaciju, no njegova partija u Osijeku nije zadovoljila Vejića. Bivši reprezentativac smatra da je Dinamov branič odigrao ispod razine koju je ranije pokazivao.
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