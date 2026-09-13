Obavijesti

Sport

Komentari 2
BEZ DLAKE NA JEZIKU

Vejić je oštro kritizirao beka Dinama: Igra očajno i ne znam što se s njim događa. Katastrofa

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Vejić je oštro kritizirao beka Dinama: Igra očajno i ne znam što se s njim događa. Katastrofa
Foto: MAXSport/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vejić je oštro kritizirao Valinčića nakon Dinamova debakla u Osijeku; nazvao je njegovu igru katastrofom i poručio da ne zna što se događa s njime jer je nedavno bio na pragu reprezentacije

Admiral

Dinamo je na Opus Areni doživio težak poraz, a Osijek je četiri puta zatresao mrežu aktualnog prvaka Hrvatske. Modri su u završnici uspjeli smanjiti zaostatak s tri gola na jedan, no domaćin je potom postigao još jedan pogodak i zaključio utakmicu pobjedom. Jedan od igrača Dinama koji je posebno privukao pozornost bio je Moris Valinčić. Njegovu je izvedbu nakon utakmice u emisiji MAXSporta analizirao bivši hrvatski reprezentativac Hrvoje Vejić, koji je posebno izdvojio situaciju kod prvog gola Osijeka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvoje Vejić o modernom nogometu: ‘Postao je mekan’ VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video

- Kod prvog gola vidimo kako je nakon duplog pasa ispala cijela vezna linija Dinama, a već su četiri igrača Osijeka otišla visoko. Vidimo Leona kako maše, ide odličan centaršut Bukvića između dva igrača Dinama i to je to.

Veći dio kritike bivši reprezentativac potom je usmjerio upravo prema Valinčiću, čiju je predstavu ocijenio vrlo negativno.

- Pogledajte Valinčića. Moris Valinčić igra očajno, ja ne znam što se s tim dečkom događa, ne mogu ga prepoznati. Trebao bi se malo preispitati jer ovo što igra je katastrofa, a bio je na pragu reprezentacije po meni, rekao je Vejić.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Izjavu pogledajte OVDJE.

Valinčić se posljednjih mjeseci spominjao među igračima koji bi mogli konkurirati za hrvatsku reprezentaciju, no njegova partija u Osijeku nije zadovoljila Vejića. Bivši reprezentativac smatra da je Dinamov branič odigrao ispod razine koju je ranije pokazivao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?' Obožava i Modrićev Milan
FOTO: SAMO MINIJATURNO

Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?' Obožava i Modrićev Milan

Claudia Romani (42) je Talijanka koja živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najviše voli i objavljivati provokativne fotografije...
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Život mu zadao najjače udarce: Zbog heroina izgubio tri sina...
GEORGE CHUVALO

Život mu zadao najjače udarce: Zbog heroina izgubio tri sina...

GEORGE CHUVALO je krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća bio jedan od najboljih svjetskih boksača u teškoj kategoriji: Kad sam bio teškaški prvak, nisam imao pojma da mi se djeca 'pucaju' heroinom u podrumu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026