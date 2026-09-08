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Vejić o Bilićevom popisu: 'Beljo i Mišić su zaslužili poziv, a Fruk će se ponovno biti u reprezentaciji'

Piše Ivan Tomašković,
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Vejić o Bilićevom popisu: 'Beljo i Mišić su zaslužili poziv, a Fruk će se ponovno biti u reprezentaciji'
Foto: MAXSport/screenshot
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Premijerni Bilićev popis u njegovu 2. mandatu prokomentirali su stručni komentatori u emisiji Studio SHNL

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Slaven Bilić ponovo je na klupi hrvatske reprezentacije i objavio je popis igrača uoči zahtjevnih utakmica u Ligi nacija. Premijerni Bilićev popis u njegovu 2. mandatu prokomentirali su stručni komentatori u emisiji Studio SHNL 

- Očekivali smo neke promjene. Naravno, to nisu velike promjene, ali Slaven je odlučio dati priliku i igračima koji dominiraju u HNL-u i po meni je to pozitivno. Vidjet ćemo hoće li imati drukčiju filozofiju. Dosad se reprezentacija oslanjala na momčad koja se dugo gradila, ali Mišić i Beljo su, po meni, zaslužili dobiti priliku. Čuli smo što je Slaven rekao na konferenciji za medije - svi će oni dobiti priliku, a na kraju će ostati oni koji se najbolje uklope u ravnotežu nove momčadi, koja će se graditi na nešto drukčiji način. Tako je to u nogometu. Tko se ne pokaže na terenu, neće biti pozivan - rekao je Hrvoje Vejić koji je dotaknuo izostanka Tonija Fruka.

- Što se tiče Fruka, Slaven se odlučio za neka druga imena, ali uvjeren sam da će se Fruk ponovno vratiti u konkurenciju. Bit će još prilika za njega - rekao je. 

Voditeljica Valentina Miletić dotaknula se ostanka kapetana Luke Modrića.

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Foto: Daniele Mascolo

- Ono što nas sve veseli, ili bi nas barem trebalo veseliti, jest i ostanak Luke Modrića. Posljednjih dana možemo pročitati svakakve komentare, ali on je neupitno najveći nogometaš u povijesti hrvatske reprezentacije. Oko toga nema nikakve dileme - rekla je Miletić. 

Gordon Schildenfeld istaknuo je da je Luka je uvijek zadužio hrvatski nogomet i reprezentaciju. 

- Luka, igraj dok god ti želiš. Kvalitetu ima, igra na vrhunskoj razini i fizički je spreman. Ali najvažnije je ono što donosi karakterom. On je vođa. Ne mora nužno biti na terenu u svakoj utakmici, možda neku neće ni igrati, ali važno je da je tu, da drži stvari pod kontrolom i vodi svojim primjerom. To je apsolutno pozitivno - rekao je Schildenfeld koji je nekad u reprezentaciji igrao s Modrićem. 

- Dok god želi igrati, neka igra. Kvalitetu ima, nastupa na vrhunskoj razini i igra u vrhunskom klubu, tako da ne vidim razlog zašto bi stao. Čak i kada nije na terenu, puno donosi samom svojom pojavom. Imao sam priliku dugo biti s njim u reprezentaciji i znam kako to izgleda. Zato mislim da Hrvatskoj Luka Modrić i dalje apsolutno trebav- zaključio je.

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Foto: Jeenah Moon

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