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KRITIKE TRENERU 'BILIH'

Vejić oštro po Garciji: On mora biti realniji. Kod njega je uvijek sve ok, a Hajduk je sramotan

Piše Ivan Kužela,
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Vejić oštro po Garciji: On mora biti realniji. Kod njega je uvijek sve ok, a Hajduk je sramotan
Zagrijavanje nogometaša Hajduka i Rijeke uoči početka utakmice 35. kola SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Vejić je nahvalio Stojkovića kao Dinamovu zvijezdu i budućeg reprezentativca, a potom kritizirao Garciju; Hajduk je u Varaždinu odigrao sramotno, rekao je nekadašnji branič

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Nakon prvog kola  HNL-a dojmovi se još uvijek zbrajaju, a među onima koji su analizirali uvodne nastupe najvećih hrvatskih klubova bio je i bivši hrvatski reprezentativac Hrvoje Vejić. U studiju MAXSporta komentirao je pobjede Dinama i Rijeke, ali i razočaravajući poraz Hajduka u Varaždinu. Posebno je pohvalio Luku Stojkovića, a zatim žestoko kritizirao Gonzala Garciju.

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Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Govoreći o Dinamovoj pobjedi 2-0 protiv Slaven Belupa, Vejić je izdvojio povratnika Luku Stojkovića, koji je nakon odrađene europske suspenzije odmah pokazao koliko znači 'modrima'. Mladi veznjak asistirao je Dionu Dreni Belji za drugi pogodak i, prema Vejićevu mišljenju, potvrdio da je jedan od najvažnijih igrača zagrebačke momčadi.

- Sjajna lopta Stojkovića prije drugog gola Dinama. On je pokazao koliko je falio u europskim utakmicama. To je igrač koji je ipak drugačiji od ostalih. Po meni je u skorijoj budućnosti apsolutno kandidat za reprezentaciju. Sigurno će biti i u prvih 11 protiv Žalgirisa, rekao je Vejić.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon osvrta na Dinamo, bivši stoper okrenuo se Hajduku, koji je sezonu otvorio porazom 2-1 na gostovanju kod Varaždina. Smatra kako je splitska momčad podbacila u svim segmentima igre, a posebno je kritizirao trenera Gonzala Garciju zbog načina na koji je komentirao predstavu svoje momčadi nakon utakmice.

- Igra momčadi je ogledalo trenera, a utakmica u Varaždinu je nešto što treba svakog navijača Hajduka rastužiti i razljutiti. Garcia bi se morao posvetiti kako njegova momčad izgleda i biti realniji. Kod njega je uvijek sve dobro. Kaže da je Hajduk stvarao šanse, a nije stvarao ništa. To je sramota kako je Hajduk odigrao u Varaždinu - zaključio je Vejić.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

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