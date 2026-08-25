Vejić pohvalio potez dinamovca: Većina igrača bi to zabila. Za mene je to bio potez utakmice

Dinamo je u zadnjoj prvenstvenoj utakmici protiv Varaždina (3-1) preokretom došao do tri boda, a konačan rezultat na Maksimiru realizirao je Robert Mudražija golom u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Mudražiji je to bio prvijenac u 'modrom' dresu, a ranije je u utakmici protiv Rudeša ostvario i prvu asistenciju.

Pokretanje videa... VIDEO Dinamo - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bivši hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld u u emisiji Studio SHNL na MAXSportu pohvalio je igru dinamovca.

- Bio sam na utakmici i gledao ga od početka zagrijavanja. Izašao je na zagrijavanje i od prve minute pa sve do kraja, tih 17–18 minuta, odradio ga je maksimalno. I to ga je nagradilo. Pokazao je kvalitetu i ranije, a pokazuje je i sada. S razlogom je u Dinamu. Ovu utakmicu odradio je svoje, od prve sekunde pokušao se nametnuti ritmom. Gol mu je nagrada za sve. Baš sam ga pohvalio kolegi kada sam vidio kako se zagrijava. Odradio je to fantastično. Svaka mu čast i neka samo nastavi dalje. - komentirao je Schildenfeld.

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Dojmove subotnje utakmice podijelio je još jedan bivši 'vatreni' Hrvoje Vejić koji je posebno istaknuo samu situaciju prije gola, kada je Mislav Oršić nesebično dodao loptu Mudražiji.

- Većina igrača bi to zabila u gol, ali on je znao koliko je Mudražiji bitan taj pogodak. Za mene je to potez utakmice, a i drugi su to prepoznali. Za svaku pohvalu. To je pravi primjer kako stariji suigrač diže mlađeg. Što se tiče Mudražije, šansu ćeš dobiti. On je radio, bio spreman i sretan sam zbog njega. Svi vole Mudražiju - objasnio je Vejić.

Pred Dinamom je uzvratni okršaj play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga, a utakmica je na rasporedu sutra u 21 sat. 'Modri' su u prvoj utakmici na Maksimiru odigrali neriješeno (2-2).