Vejić prozvao krivce za krizu u Hajduku: 'Moraš tražiti druga rješenja. Kako god da se zovu...

Hajduk je razočaravajuće krenuo u novu sezonu HNL-a, nakon poraza u Varaždinu 2-1 u nedjelju je kod kuće remizirao s Istrom 2-2, a navijači su nakon podosta godina pozvali upravu na odlazak. Peti put u zadnjih šest utakmica Hajduk je primio barem dva gola, od čega jednom četiri. O svemu je u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu govorio bivši kapetan "bilih" i nekadašnji hrvatski reprezentativac Hrvoje Vejić (49).

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- Hajduku se ne smiju događati ovakvi golovi, sad imamo uzorak. Žilina je zabila u zadnjoj minuti, Pafos također, protiv Varaždina si promašio penal, sad opet primiš gol u 90. Uvukla se nesigurnost i strah. Dva stopera, kako god da se zovu, moraju to čistiti - rekao je Vejić i nastavio:

- Ako gubiš nekoliko utakmica, moraš tražiti druga rješenja. Nema veze tko je trener, igrači moraju pokazati karakter. Možeš izgubiti deset duela, ali taj moraš osvojiti. Slažem se s Garcijom da Hajduk prima blesave golove, ali zašto?

Još jedan bivši "vatreni" Gordon Schildenfeld (41) je kazao:

- U igri Hajduka bila je dobra organizacija. Imali su plan i program, zabili iz prekida. Hajduk je bio organiziran i imao jasan plan, ali je nedostajalo sportske sreće. Zaslužio je pobijediti, ali Istra je odigrala mušku partiju, hvatala ih na kontre. Hajduku se obrana prerano povuče pa nastane rupa između veze i obrane, a tu se Istra sjajno uvlačila. Hajduk mora igrati hrabrije, treba više riskirati, stoper mora biti bliže napadaču.