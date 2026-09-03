Vekić i Prižmić ispali s US Opena u 2. kolu. Hrvatska bez tenisača u pojedinačnoj konkurenciji...

Hrvatski tenis ostao je u drugom kolu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu, nakon što je Amerikanka Ann Li pobijedila Donnu Vekić sa 5-7, 7-6 (4), 6-4, a Tommy Paul sa 6-2, 6-3, 5-7, 6-4 bio bolji od Dine Prižmića.

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica (WTA - 39.) propustila je priliku za plasman u 3. kolo posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni dopustivši 26-godišnjoj Li (WTA - 28.) da preokretom dođe do pobjede.

Odlično je Osječanka otvorila meč i u petom gemu došla do prvog 'breaka'. Kod vodstva 5-3 imala je dvije set-lopte na servis suparnice, ali je ostala bez realizacije, a onda u desetom gemu izgubila servis za izjednačenje na 5-5. No, zainatila se Donna i u sljedeća dva gema prepustila Li samo jedan poen te tako osvojila prvi set.

Pariz: Donna Vekić protiv Qinwen Zheng u finalnom teniskom meču za Olimpijski zlato | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U drugom setu je Amerikanka spasila po jednu 'break'-loptu u trećem i sedmom gemu, a propustila 15-40 i još jednu prednost u osmom gemu. Tako je druga dionica meča otišla do 'tie-breaka'. Vekić je osvojila tri od prva četiri poena, a onda je dopustila suparnici niz od pet poena, od čega joj je dva darovala promašenim forhendima iz sredine polja, kad je samo trebala pogoditi teren. Jednom je loptu zakucala u mrežu, a jednom poslala u aut.

Li je iskoristila drugu set-loptu i odvela meč u odlučujuću dionicu. Ponovno je Vekić prva propustila dvije prilike za 'break' u drugom gemu, ali je i izvukla 0-40 u sedmom, nanizavši pet poena. Kod vodstva 4-3 imala je novu priliku za 'break', ali je Li odigrala hrabro i izvukla se iz opasne situacije te izjednačila na 4-4.

Vekić je u preostala dva gema osvojila samo jedan poen i tako ostala bez plasmana u treće kolo, u kojem na Grand Slam turnirima nije bila još od Australian Opena 2025.

Dino Prižmić (ATP - 102.) će morati čekati do 2027. za novu priliku za preskakanje druge prepreke u glavnom ždrijebu na Grand Slam turnirima. U prva dva seta dvoboja protiv 21. tenisača svijeta, 21-godišnji Splićanin nije pronalazio prava rješenja za ono što je pokazivao Tommy Paul. Bez prave prilike za nešto više, Prižmić je nakon 80-ak minuta bio u zaostatku od dva seta.

Prije početka trećeg zatražio je pomoć fizioterapeuta žaleći se na bol u desnoj nadlaktici. Masaža je, čini se, pomogla, jer je Dino počeo bolje servirati i bolje igrati. U prva dva seta je četiri puta izgubio servis, a u trećem je Paul ostao bez prilike za 'break'. Hrvatski reprezentativac je 'breakom' u 11. gemu osigurao prednost koja mu je donijela treći set.

Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Početak četvrte dionice opet je prošla u nadomoći 29-godišnjeg Amerikanca koji je uz jedan 'break' poveo 3-0. No, Dino se nije predao i u sedmom gemu je vratio 'break'. No, već u sljedećem je ponovno bio u zaostatku, a Paul je izborio servis za pobjedu. No, do meč-lopte nije došao. Novim 'breakom' Prižmić je produžio nadu u preokret, a ona je još više narasla kad je imao 40-15 u desetom gemu.

Jedna dvostruka pogreška i nekoliko loše odabranih trenutaka za odigravanje skraćenih lopti, odveli su Prižmića u krivom smjeru, a Tommyju Paulu omogućili plasman u treće kolo domaćeg Grand Slam turnira petu godinu zaredom. Iz četvrtog seta je u oči upao statistički podatak koji je presudio hrvatskom tenisaču. Na svom drugom servisu je osvojio tek jedan od devet poena.

Prižmiću slijedi nastup za hrvatsku Davis Cup reprezentaciju koja će za nešto više od dva tjedna gostovati u njemačkom Halleu, a Tommy Paul će pokušati doći do osmine finala US Opena preko Kazahstanca Aleksandera Bublika.