Veleposlanik SAD-a uživao na Dinamu: BBB-i me oduševili...

Među brojnim poznatim gostima na Maksimiru za prvu utakmicu play-offa Lige prvaka između Dinama i Rosenborga u srijedu (2-0) bio je i veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Robert Kohorst (66).

Predstavnici “modrih” ugostili su ga u počasnoj loži maksimirskog stadiona, odakle je snimio dvije fotografije sjajne atmosfere koju je priredilo 23.859 gledatelja.

"Bilo je zabavno gledati nogometnu momčad Dinama u Uefinoj kvalifikacijskoj utakmici. Lijepa pobjeda Dinama. Bad Blue Boysi su entuzijastični", napisao je Kohorst na Twitteru.

Fun watching Dinamo football team in UEFA qualifier. Nice win for Dinimo. Bad Blue Boys are enthusiastic. 🇭🇷⚽️ pic.twitter.com/7hFxF07ktP