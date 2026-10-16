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Velik korak Hajduka i Dinama. Kakve su im sad šanse i koliko bodova trebaju za prolazak?

Piše Ivan Tomašković,
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Velik korak Hajduka i Dinama. Kakve su im sad šanse i koliko bodova trebaju za prolazak?
Hajduk pobijedio Ajax u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Priliku za osvajanje novih bodova 'bili' imaju već u za tjedan dana, 22. listopada kod Thuna, a 'modri' protiv NEC-a

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Nogometaši Dinama i Hajduka pobjedama u europskim natjecanjima napravili su velike korake prema eliminacijskim fazama natjecanja. Dinamo je svladao Anderlecht s 1-0 i sada ima četiri osvojena boda. Prema procjeni statističke platforme Football Meets Data, Dinamo ima 70,8 posto šanse za prolazak među 24 najbolje momčadi u Europskoj ligi. 

Dinamo već za tjedan dana dočekuje NEC, 5. studenog gostuje kod Sunderlanda, a u 5. kolu 26. studenog u Maksimir stiže Bayer Leverkusen.  Slijedi dvoboj 10. prosinca protiv Stade Rennaisa, pa gostovanje kod AZ Alkmara 21. siječnja, dok u zadnjem kolu 28. siječnja na Maksimir stiže Sturm iz Graza. 

Raspored Dinama

3. kolo: 22. listopada, Dinamo - NEC (18.45)
4. kolo: 5. studenog, Sunderland - Dinamo (21 sat)
5. kolo: 26. studenog, Dinamo - Bayer Leverkusen (18.45)
6. kolo: 10. prosinca, Stade Rennais - Dinamo (18.45)
7. kolo: 21. siječnja, AZ Alkmar - Dinamo (21 sat)
8. kolo: 28. siječnja, Dinamo - Sturm Graz (21 sat)

Nogometaši Hajduka 2-1 protiv Ajaxa u 1. kolu Konferencijske lige napravili su ogroman korak prema plasmanu u eliminacijsku fazu natjecanja. Šanse su im, prema procjeni statističke platforme Football Meets Data, skočile čak 18,4 posto!

Za razliku od Lige prvaka i Europske lige, u kojima svaka momčad igra osam utakmica ligaške faze, u Konferencijskoj ligi igra ih se šest. Prvih osam klubova izravno prolazi u osminu finala, dok momčadi od devetog do 24. mjesta nastavljaju natjecanje kroz doigravanje za osminu finala.

Naime, Hajduk sada ima tri boda, a prema nekim kalkulacijama treba im još četiri boda, odnosno ukupno sedam za prolazak u nokaut-fazu. S tim brojem bodova, ovisit će o gol-razlici. S još dvije pobjede Hajduk bi bio siguran putnik u eliminacijsku fazu. Priliku za osvajanje novih bodova imat će već u za tjedan dana, 22. listopada kod Thuna

Potom im slijedi gostovanje 5. studenog kod Lincoln Red Impsa, pa domaća utakmica 26. studenog protiv Sint-Truidense. U prosincu će Hajduk igrati još dvije utakmice - na Poljudu 10. prosinca protiv Nordsjaellanda i tjedan dana kasnije ligašku fazu završava gostovanjem kod Midtjyllanda.

Raspored Hajduka

2. kolo: 22. listopada, Thun - Hajduk (21 sat)
3. kolo: 5. studenog, Lincoln Red Imps - Hajduk (18.45)
4. kolo: 26. studenog, Hajduk - Sint-Truidense (21 sat)
5. kolo: 10. prosinca, Hajduk - Nordsjaelland (21 sat)
6. kolo: 17. prosinca, Midtjylland - Hajduk (21 sat)

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