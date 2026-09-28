Maričić iza sebe ima karijeru koja ga je svrstala među najuspješnije ronioce na dah svoje generacije. Svjetsku pažnju privukao je čim je ušao u ronjenje, ostvarujući nekoliko svjetskih rekorda
VELIKA ČAST Vitomir Maričić prvi je Hrvat u Međunarodnoj kući slavnih! 'Mislio sam da je šala'
Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder, Vitomir Maričić, primljen je u International Sports Hall of Fame, na svečanoj ceremoniji održanoj 26. rujna u Las Vegasu, u sklopu prestižnog Olympia Weekenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast.
Hrvatski sport dobio je svog prvog predstavnika u International Sports Hall of Fameu. Vitomir Maričić, jedan od vodećih svjetskih ronilaca na dah, službeno je primljen u generaciju 2026. na svečanoj ceremoniji održanoj u Grand Ballroomu Palms Casino Resorta u Las Vegasu.
Maričić je u ovogodišnju generaciju primljen uz velika imena svjetskog sporta, šahovsku legendu Garryja Kasparova, UFC legendu Forresta Griffina, najtrofenijeg bodybuildera Dextera Jacksona te legendarne Harlem Globetrotterse, koji su u Hall of Fame primljeni kao organizacija. Ujedno je i najmlađi ovogodišnji laureat i jedini među primljenima koji se još uvijek aktivno profesionalno natječe.
International Sports Hall of Fame od osnutka 2012. godine okuplja istaknuta imena iz različitih područja svjetskog sporta, a među ranije primljenima nalaze se Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Jason Statham, Dolph Lundgren, Ronnie Coleman i Jay Cutler, uz brojne druge sportske prvake i osobe koje su ostavile značajan trag u sportu.
Posebnu težinu ovogodišnjoj generaciji daju i karijere ostalih laureata. Uz Kasparova, Griffina i Jacksona, Harlem Globetrottersi iza sebe imaju gotovo stoljeće globalnog sportskog i društvenog djelovanja. Njihova uloga "ambasadora dobre volje" seže još od priznanja američkog State Departmenta 1951. godine, a danas djeluju i kao globalni ambasadori dobre volje Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO).
Za organizatore Maričićeva nominacija nije rezultat samo sportskih rekorda i medalja. Pri odabiru članova International Sports Hall of Famea vrednuju se sportska postignuća, ali i širi doprinos sportu i zajednici, što u Maričićevu slučaju uključuje dugogodišnji rad na edukaciji, razvoju treninga i sigurnosti u ronjenju na dah, znanstveni i stručni rad te angažman na zaštiti mora.
- Presretan sam što sam ovdje, pogotovo jer sam cijelu stvar zamalo propustio, kada su me prvi put kontaktirali, mislio sam da se netko šali i neko vrijeme im se uopće nisam javljao. Ovo priznanje za mene ima posebnu vrijednost jer ne prepoznaje samo sportske rezultate, nego i sve ono što smo godinama gradili izvan natjecanja, od treninga, sigurnosti i edukacije do rada za zajednicu i podizanja svijesti o zaštiti oceana - rekao je Maričić i dodao...
- Pomalo mi je nestvarno biti prvi Hrvat koji ulazi u International Sports Hall of Fame, posebno kada znam koliko postoji velikih sportskih imena u Hrvatskoj, ali mislim da je to dijelom i zato što postoji mnogo specijaliziranih sportskih kuća slavnih, dok ova obuhvaća vrlo širok spektar sportova. Drago mi je što ovo priznanje daje dodatnu vidljivost ronjenju na dah, a možda mi je najljepši dio cijelog iskustva bio upoznati ostale sportaše i legende te vidjeti koliko su pristupačni i koliko međusobnog poštovanja imaju – upravo u tome vidim jednu od najvećih vrijednosti sporta - rekao je nakon ceremonije.
Maričić iza sebe ima karijeru koja ga je svrstala među najuspješnije ronioce na dah svoje generacije. Svjetsku pažnju privukao je čim je ušao u ronjenje, ostvarujući nekoliko svjetskih rekorda, a već nakon sedam aktivnih godina, postao je prvi na međunarodnoj ljestvici ronilaca. Široj publici približio se 2025. kada je pod vodom zadržao dah nevjerojatnih 29 minuta i 3 sekunde te postavio Guinnessov svjetski rekord za najduže voljno zadržavanje daha.
Iste godine AIDA International World Apnea proglasila ga je najboljim roniocem na dah prema ukupnom međunarodnom rankingu za 2025. godinu. Svoje granice nastavio je pomicati i ove godine. Na natjecanju na riječkoj Kantridi postavio je novi hrvatski rekord u statici (zadržavanje daha što je dulje moguće bez kretanja) od 10 minuta i 30 sekundi, popravivši vlastiti nacionalni rekord za 22 sekunde. Rezultat od 10:30 donio mu je treći rezultat na World Apnea svjetskoj ljestvici u ovoj disciplini i najbolji rezultat ostvaren u 2026. godini.
Ulaskom u International Sports Hall of Fame Maričićeva sportska priča postaje i dio trajne arhivske građe posvećene povijesti sporta. Dokumentacija i materijali vezani uz indukciju članova International Sports Hall of Famea čuvaju se u H.J. Lutcher Stark Center for Physical Culture and Sports pri University of Texas at Austin, međunarodno poznatom istraživačkom centru, arhivu i muzejskoj zbirci posvećenoj proučavanju i očuvanju povijesti fizičke kulture i sporta.
Time će i materijali s Maričićeve indukcije u Las Vegasu ostati sačuvani kao dio arhiva koji dokumentira povijest sporta i fizičke kulture. Za hrvatskog svjetskog prvaka i Guinnessova rekordera priznanje tako dolazi u posebnom trenutk, dok još uvijek aktivno nastupa, postavlja rekorde i pomiče vlastite granice, njegova dosadašnja sportska priča istodobno postaje dio povijesnog arhiva za buduće generacije.
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