VELIKA ČAST Vitomir Maričić prvi je Hrvat u Međunarodnoj kući slavnih! 'Mislio sam da je šala'

Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder, Vitomir Maričić, primljen je u International Sports Hall of Fame, na svečanoj ceremoniji održanoj 26. rujna u Las Vegasu, u sklopu prestižnog Olympia Weekenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast.

Hrvatski sport dobio je svog prvog predstavnika u International Sports Hall of Fameu. Vitomir Maričić, jedan od vodećih svjetskih ronilaca na dah, službeno je primljen u generaciju 2026. na svečanoj ceremoniji održanoj u Grand Ballroomu Palms Casino Resorta u Las Vegasu.

Rijeka: Svjetski rekord Vitomira Maričića, zadržao dah pod vodom 29 minuta i tri sekunde | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Maričić je u ovogodišnju generaciju primljen uz velika imena svjetskog sporta, šahovsku legendu Garryja Kasparova, UFC legendu Forresta Griffina, najtrofenijeg bodybuildera Dextera Jacksona te legendarne Harlem Globetrotterse, koji su u Hall of Fame primljeni kao organizacija. Ujedno je i najmlađi ovogodišnji laureat i jedini među primljenima koji se još uvijek aktivno profesionalno natječe.

International Sports Hall of Fame od osnutka 2012. godine okuplja istaknuta imena iz različitih područja svjetskog sporta, a među ranije primljenima nalaze se Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Jason Statham, Dolph Lundgren, Ronnie Coleman i Jay Cutler, uz brojne druge sportske prvake i osobe koje su ostavile značajan trag u sportu.

Posebnu težinu ovogodišnjoj generaciji daju i karijere ostalih laureata. Uz Kasparova, Griffina i Jacksona, Harlem Globetrottersi iza sebe imaju gotovo stoljeće globalnog sportskog i društvenog djelovanja. Njihova uloga "ambasadora dobre volje" seže još od priznanja američkog State Departmenta 1951. godine, a danas djeluju i kao globalni ambasadori dobre volje Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO).

Rijeka: Svjetski rekord Vitomira Maričića, zadržao dah pod vodom 29 minuta i tri sekunde | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Za organizatore Maričićeva nominacija nije rezultat samo sportskih rekorda i medalja. Pri odabiru članova International Sports Hall of Famea vrednuju se sportska postignuća, ali i širi doprinos sportu i zajednici, što u Maričićevu slučaju uključuje dugogodišnji rad na edukaciji, razvoju treninga i sigurnosti u ronjenju na dah, znanstveni i stručni rad te angažman na zaštiti mora.

- Presretan sam što sam ovdje, pogotovo jer sam cijelu stvar zamalo propustio, kada su me prvi put kontaktirali, mislio sam da se netko šali i neko vrijeme im se uopće nisam javljao. Ovo priznanje za mene ima posebnu vrijednost jer ne prepoznaje samo sportske rezultate, nego i sve ono što smo godinama gradili izvan natjecanja, od treninga, sigurnosti i edukacije do rada za zajednicu i podizanja svijesti o zaštiti oceana - rekao je Maričić i dodao...

- Pomalo mi je nestvarno biti prvi Hrvat koji ulazi u International Sports Hall of Fame, posebno kada znam koliko postoji velikih sportskih imena u Hrvatskoj, ali mislim da je to dijelom i zato što postoji mnogo specijaliziranih sportskih kuća slavnih, dok ova obuhvaća vrlo širok spektar sportova. Drago mi je što ovo priznanje daje dodatnu vidljivost ronjenju na dah, a možda mi je najljepši dio cijelog iskustva bio upoznati ostale sportaše i legende te vidjeti koliko su pristupačni i koliko međusobnog poštovanja imaju – upravo u tome vidim jednu od najvećih vrijednosti sporta - rekao je nakon ceremonije.

Maričić iza sebe ima karijeru koja ga je svrstala među najuspješnije ronioce na dah svoje generacije. Svjetsku pažnju privukao je čim je ušao u ronjenje, ostvarujući nekoliko svjetskih rekorda, a već nakon sedam aktivnih godina, postao je prvi na međunarodnoj ljestvici ronilaca. Široj publici približio se 2025. kada je pod vodom zadržao dah nevjerojatnih 29 minuta i 3 sekunde te postavio Guinnessov svjetski rekord za najduže voljno zadržavanje daha.

Rijeka: Svjetski rekord Vitomira Maričića, zadržao dah pod vodom 29 minuta i tri sekunde | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iste godine AIDA International World Apnea proglasila ga je najboljim roniocem na dah prema ukupnom međunarodnom rankingu za 2025. godinu. Svoje granice nastavio je pomicati i ove godine. Na natjecanju na riječkoj Kantridi postavio je novi hrvatski rekord u statici (zadržavanje daha što je dulje moguće bez kretanja) od 10 minuta i 30 sekundi, popravivši vlastiti nacionalni rekord za 22 sekunde. Rezultat od 10:30 donio mu je treći rezultat na World Apnea svjetskoj ljestvici u ovoj disciplini i najbolji rezultat ostvaren u 2026. godini.

Ulaskom u International Sports Hall of Fame Maričićeva sportska priča postaje i dio trajne arhivske građe posvećene povijesti sporta. Dokumentacija i materijali vezani uz indukciju članova International Sports Hall of Famea čuvaju se u H.J. Lutcher Stark Center for Physical Culture and Sports pri University of Texas at Austin, međunarodno poznatom istraživačkom centru, arhivu i muzejskoj zbirci posvećenoj proučavanju i očuvanju povijesti fizičke kulture i sporta.

Time će i materijali s Maričićeve indukcije u Las Vegasu ostati sačuvani kao dio arhiva koji dokumentira povijest sporta i fizičke kulture. Za hrvatskog svjetskog prvaka i Guinnessova rekordera priznanje tako dolazi u posebnom trenutk, dok još uvijek aktivno nastupa, postavlja rekorde i pomiče vlastite granice, njegova dosadašnja sportska priča istodobno postaje dio povijesnog arhiva za buduće generacije.