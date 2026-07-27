Velika čistka na Poljudu: Hajduk je na trojici otpisanih uštedio milijune, ali mogao je i zaraditi

Početkom srpnja Hajduk se riješio Zvonimira Šarlije (29), s kojim je raskinuo ugovor, a zatim u jednom danu i dvojice drugih otpisanih igrača. Prvo je objavljeno da je Hugo Guillamón (26) na pragu prelaska u Sporting Gijón, a potom je stigla vijest da je Filip Krovinović (30) raskinuo s "bilima".

Kao igrač koji je od ove trojice imao najdulji staž i najviše uspomena vezanih uz Poljud, Krovinović je klubu oprostio dio primanja i preselio se na drugi kontinent. Prema najavama, novca mu ipak neće nedostajati jer će u novom klubu, brazilskom Grêmiju, zarađivati nekoliko puta više nego u Hajduku.

Hajduk se tako riješio otpisanih igrača koje je Robert Graf prekrižio nedugo nakon dolaska na mjesto sportskog direktora. Nije postojala mogućnost da ostanu čak ni uz smanjenje ugovora. Njihove plaće jednostavno su predstavljale prevelik teret za ionako praznu blagajnu splitskog kluba. Šarlija je, prema nekim navodima, zarađivao oko 400.000 eura godišnje, Guillamón između 400.000 i 500.000 eura, a Krovinović oko 800.000 eura.

Split: Susret HNK Hajduk i NK Varaždin u 15. kolu Prve HNK | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Raskidom njihovih ugovora Hajduk je s računa skinuo oko 1,7 milijuna eura godišnjih plaća za igrače koji se nalaze u silaznoj fazi karijere. I dok je Guillamón u godinu dana dao daleko najmanje klubu, za Šarliju i Krovinovića ipak je morala postojati mogućnost da se s Hajdukom rastanu na bolji način.

Krovinović je u Hajduk stigao iz Benfice 2021. godine i u pet sezona na Poljudu bio nezamjenjiv igrač u veznom redu kod brojnih trenera koji su se ondje izmijenili. Hajdukova igra često je počinjala od njega, iako je na Poljudu nerijetko bio predmet kritika. Posebno je mučno bilo slušati trenutke u kojima se publika potpuno okrenula protiv njega i sav gnjev zbog loših rezultata usmjerila prema njegovim proigravanjima, pa je zvižducima pratila gotovo svako dodavanje unatrag.

Dok je Krovinović pronašao klub u kojem će nastaviti karijeru, Šarlija još traži pravo mjesto za novi početak. U Hajduk je stigao 2023. godine iz Panathinaikosa i u prvoj sezoni igrao fantastično, posebno kada je bio uparen s Uremovićem. Tada je, prema mišljenju mnogih, igrao i na reprezentativnoj razini. Ipak, kao što to često biva, rezultati nisu ispunili očekivanja pa je 2025. godine prvi put otpisan na Poljudu, dok je trener bio Gennaro Gattuso. U šest mjeseci s Pafosom ostvario je ono što nije uspio u Hajduku i osvojio naslov državnog prvaka.

Prošle godine vratio se na mala vrata i ponovno postao neizostavan član početne postave, dok su mu se partneri u obrani mijenjali. Najprije je to bio mladi Branimir Mlačić, a potom Dario Marešić, koji je stigao iz Istre. Ipak, dolaskom Grafa Šarlija je i po drugi put prekrižen, a ovog puta to nije mogao "preživjeti". Označen je kao igrač koji više ne može pomoći momčadi i pokazana su mu izlazna vrata.

Statistika Hajduka.

Foto: Sofascore za 24sata

Iako je situacija s Guillamónom drukčija, na Šarliji i Krovinoviću definitivno se moglo zaraditi. Riječ je o igračima koji su već nastupali u Europi i snažnim ligama, imaju iskustvo i nisu prestari. Da se nije tako naglo krenulo u njihov otpis te da je bilo malo više strpljenja na tržištu, Hajduk je mogao barem djelomično napuniti proračun. Ipak, jasno je da je prioritet bio skinuti njihove velike plaće s računa, zbog čega se klub odlučio na radikalan rez.

Posljednji koji će napustiti Poljud jest Guillamón. On je bio pojačanje Ivana Rakitića, koji također više nije dio Hajduka. Igrač koji je bio član španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Katru iza sebe je imao zavidan životopis. Ponikao je u Valenciji, u kojoj je prošao sve mlađe kategorije i stigao do prve momčadi, za koju je odigrao 146 utakmica.

U teoriji je trebao biti idealan igrač za Garcíjin sustav u Hajduku. Igrač ritma koji svojim dodavanjima kontrolira način na koji momčad igra. No od njega smo vidjeli tek rijetke bljeskove u kojima je pokazao zašto je upisao tri nastupa za "furiju". Nije mu pomoglo ni to što u Hajduku pokraj sebe nikada nije imao klasičnog zadnjeg veznog, razarača koji bi mu olakšao posao. No to je već dugogodišnja boljka "bilih", koju klub nije riješio ni u ovom prijelaznom roku.