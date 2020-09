- Ne, nisam o\u010dekivala da \u0107u biti izba\u010dena iz skija\u0161ke reprezentacije i to me stvarno iznenadilo. Na\u017ealost, cijela situacija s korona virusom je nepovoljno utjecala na cjelokupnu ekonomiju, a samim time i na sponzore.\u00a0Istina, nisam uspjela napraviti ve\u0107i iskorak u odnosu na pro\u0161lu sezonu, ali te\u0161ko je o\u010dekivati \u010duda nakon godine provedene izvan skija\u0161kih staza. Tako\u0111er, sezona je naprasno\u00a0prekinuta u o\u017eujku, pa tako na\u00a0Svjetskom juniorskom prvenstvu\u00a0nisam imala priliku skijati slalom, svoju najja\u010du disciplinu. Sve skupa, dogodio se splet okolnosti na koji (ve\u0107inom) nisam mogla utjecati - govorila je u o\u017eujku.

<p>Zbog svih okolnosti s kojima sam se suočila u posljednje vrijeme odlučila sam se ostaviti skijanja i krenuti nekim drugim putem, poručila je preko Instagrama <strong>Ida Štimac </strong>(20), donedavna članica hrvatske skijaške reprezentacije.</p><p>Mlada Riječanka, koja je tek trebala zablistati na skijaškoj sceni, odlučila se za nove izazove izvan skijanja na što ju je definitivno natjerala i odluka Alpskog odbora da neće biti u reprezentaciji za sezonu 2020./2021.</p><p>- Ne, nisam očekivala da ću biti izbačena iz skijaške reprezentacije i to me stvarno iznenadilo. Nažalost, cijela situacija s korona virusom je nepovoljno utjecala na cjelokupnu ekonomiju, a samim time i na sponzore. Istina, nisam uspjela napraviti veći iskorak u odnosu na prošlu sezonu, ali teško je očekivati čuda nakon godine provedene izvan skijaških staza. Također, sezona je naprasno prekinuta u ožujku, pa tako na Svjetskom juniorskom prvenstvu nisam imala priliku skijati slalom, svoju najjaču disciplinu. Sve skupa, dogodio se splet okolnosti na koji (većinom) nisam mogla utjecati - govorila je u ožujku.</p><p>- Ne, nisam očekivala da ću biti izbačena iz skijaške reprezentacije i to me stvarno iznenadilo. Nažalost, cijela situacija s korona virusom je nepovoljno utjecala na cjelokupnu ekonomiju, a samim time i na sponzore. Istina, nisam uspjela napraviti veći iskorak u odnosu na prošlu sezonu, ali teško je očekivati čuda nakon godine provedene izvan skijaških staza. Također, sezona je naprasno prekinuta u ožujku, pa tako na Svjetskom juniorskom prvenstvu nisam imala priliku skijati slalom, svoju najjaču disciplinu. Sve skupa, dogodio se splet okolnosti na koji (većinom) nisam mogla utjecati - govorila je u ožujku.</p><p>- Sebi ništa ne mogu zamjeriti, živjela sam skijanje i dala sam cijelu sebe u taj sport. Godinama mi je skijanje bilo prvo na listi prioriteta i uvijek sam se ponašala u skladu s tim. Teško je reći što će mi najviše nedostajati jer uopće ne znam kako će izgledati život bez reprezentacije. Život mi se potpuno okrenuo naopačke. Vjerujem da u drugačijim okolnostima moja priča u reprezentaciji ne bi završila tako, ali neću se vraćati u prošlost. Koliko god to sada ružno izgleda i meni i drugima, treba na kraju priče biti čovjek, zahvaliti se ruci koja vas je hranila. Pa obrisati suze i krenuti u nove pobjede na skijaškim terenima ili izvan njih.</p><p>Odlučila se za ove druge...</p><p>- Nakon svega mogu reći da sam ponosna na svoja postignuća, zadovoljna sa svim iskustvima koja sam doživjela i spremna za ono što donosi budućnost. Skijanje će uvijek biti dio mene, ali osjećam da je vrijeme da izazovem sebe u nečem većem od sporta - napisala je djevojka koja je 2018. na Sljemenu debitirala u Svjetskom kupu.</p><p>- Nikad nisam ni mislila da će se nešto što je krenulo kao zabava pretvoriti u nešto puno veće. Sada je vrijeme da se vratim planu koji sam imala kad sam bila djevojčica, studirati medicinu i postati žena koja sam oduvijek htjela biti.</p><p>Najbolji hrvatski skijaš<strong> Filip Zubčić</strong> sve je okrenuo na šalu...</p><p>- Šteta, sad ću si sam morati slagat veš na Zermattu - napisao je Cubo, dok su ostali zaželjeli Idi sreću u nekim novim izazovima...</p>