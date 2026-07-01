Velika hrvatska zastava ponovo će biti u Torontu! Dalić nema u planu previše mijenjati sastav

Iako je prvotni plan bio da veliku, 100 metara dugu zastavu, hrvatski navijači pronesu samo ulicama Dalasa, Toronta i Philadelphije, dakle gradova u kojima je hrvatska nogometna reprezentacija igrala u skupini, na traženje lokalnih vlasti u Torontu, kao i odgovornih ljudi Fife za navijače, zastava će se ponovno razviti u Torontu u četvrtak uoči utakmice Hrvatske i Portugala.

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Dobra atmosfera bez incidenata i prepoznatljivi dekor oduševili su odgovorne koji su širom otvorili vrata hrvatskim navijačima, pa će se tako na dan utakmice s Portugalom svi ponovno okupiti u 13 sati u Hrvatskoj kući, gdje će se uz piće i hranu družiti sve do 17 sat, kada kreće povorka sa zastavom prema Toronto stadionu.

Navijači će se ovoga puta sa zastavom prošetati nešto dužom rutom, sve do Hotela X u Newfoundland ulici, odakle će oni s ulaznicama krenuti prema stadionu, dok će se ostali vratiti u Hrvatsku kuću gdje će svi skupa pratiti prijenos uživo. Utakmica započinje u četvrtak u 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno u petak u jedan ujutro po hrvatskom vremenu.

Dan prije utakmice nije predviđeno druženje navijača, reprezentacija će trenirati u Conntinental parku od 11 sati po ovdašnjem, odnosno 17 sati po hrvatskom vremenu, dok će izbornik Dalić i Dominik Livaković održati uobičajenu press konferenciju koja je na rasporedu od 22:45 hrvatskom vremenu.

Za sada nema informacija oko sastava, izbornik Dalić je zakopčan do grla, a neke inicijalne informacije govore kako ne bi trebalo biti previše izmjena u odnosu na sastav koji je započeo utakmicu protiv Gane. Dvije su upitne pozicije. Ona Pongračićeva, njega bi mogao zamijeniti Gvardiol te Kovačićeva koga bi mogao zamijeniti jedan od dvojice Pašalića, s tim ako se izbnornik odluči za Marca onda bi on zaigrao na krilu, a Baturina u vezi.