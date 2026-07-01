Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZADNJE PRIPREME ZA PORTUGAL

Velika hrvatska zastava ponovo će biti u Torontu! Dalić nema u planu previše mijenjati sastav

Piše iz Toronta: Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Velika hrvatska zastava ponovo će biti u Torontu! Dalić nema u planu previše mijenjati sastav
SP 2026 Toronto: Veliki hrvatski korteo prema Toronto stadionu sa 100-metarskom zastavom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski navijači opet dižu zastavu u Torontu! Pred Portugal slijedi fešta, povorka i možda tek sitne promjene u Dalićevom sastavu

Admiral

Iako je prvotni plan bio da veliku, 100 metara dugu zastavu, hrvatski navijači pronesu samo ulicama Dalasa, Toronta i Philadelphije, dakle gradova u kojima je hrvatska nogometna reprezentacija igrala u skupini, na traženje lokalnih vlasti u Torontu, kao i odgovornih ljudi Fife za navijače, zastava će se ponovno razviti u Torontu u četvrtak uoči utakmice Hrvatske i Portugala.   

POGLEDAJTE GALERIJU:

SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto gdje su ih ispred hotela Omni King Edward dočekali navijači SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto gdje su ih ispred hotela Omni King Edward dočekali navijači SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto gdje su ih ispred hotela Omni King Edward dočekali navijači
39
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dobra atmosfera bez incidenata i prepoznatljivi dekor oduševili su odgovorne koji su širom otvorili vrata hrvatskim navijačima, pa će se tako na dan utakmice s Portugalom svi ponovno okupiti u 13 sati u Hrvatskoj kući, gdje će se uz piće i hranu družiti sve do 17 sat, kada kreće povorka sa zastavom prema Toronto stadionu.

KAKAV IGRAČ Francuski mediji u deliriju zbog Mbappéa: 'On je marsovac iz druge galaksije! Na misiji je...'
Francuski mediji u deliriju zbog Mbappéa: 'On je marsovac iz druge galaksije! Na misiji je...'

Navijači će se ovoga puta sa zastavom prošetati nešto dužom rutom, sve do Hotela X u Newfoundland ulici, odakle će oni s ulaznicama krenuti prema stadionu, dok će se ostali vratiti u Hrvatsku kuću gdje će svi skupa pratiti prijenos uživo. Utakmica započinje u četvrtak u 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno u petak u jedan ujutro po hrvatskom vremenu.

Dan prije utakmice nije predviđeno druženje navijača, reprezentacija će trenirati u Conntinental parku od 11 sati po ovdašnjem, odnosno 17 sati po hrvatskom vremenu, dok će izbornik Dalić i Dominik Livaković održati uobičajenu press konferenciju koja je na rasporedu od 22:45 hrvatskom vremenu. 

ŠESNAESTINA FINALA Meksiko - Ekvador 2-0: Velika pobjeda Meksikanaca koji su srušili kletvu staru 40 godina!
Meksiko - Ekvador 2-0: Velika pobjeda Meksikanaca koji su srušili kletvu staru 40 godina!

Za sada nema informacija oko sastava, izbornik Dalić je zakopčan do grla, a neke inicijalne informacije govore kako ne bi trebalo biti previše izmjena u odnosu na sastav koji je započeo utakmicu protiv Gane. Dvije su upitne pozicije. Ona Pongračićeva, njega bi mogao zamijeniti Gvardiol te Kovačićeva koga bi mogao zamijeniti jedan od dvojice Pašalića, s tim ako se izbnornik odluči za Marca onda bi on zaigrao na krilu, a Baturina u vezi.

DOBAR DAN, TORONTO FOTO Svi kao jedan! Pogledajte kako su 'vatreni' stigli u Kanadu
FOTO Svi kao jedan! Pogledajte kako su 'vatreni' stigli u Kanadu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026