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JANA KOŠČAK

Velika nada hrvatske atletike slavila na svojem 'Korzo Jumpu'

Piše Ivan Tomašković,
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Velika nada hrvatske atletike slavila na svojem 'Korzo Jumpu'

U skoku u dalje trebao je nastupiti i Roko Farkaš, svjetski juniorski prvak, no je par dana prije slomio nogu te je pred njim sada oporavak

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U organizaciji Atletskog kluba Sloboda  i suorganizaciji Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina te pod pokroviteljstvom Grada Varaždina, na punom Trgu kralja Tomislava održan je “Korzo Jump 2026”. Riječ je o jedinstvenom natjecanju na glavnom varaždinskom trgu. 

Ove godine osim natjecanja u skoku u vis kod žena održano je natjecanje u skoku u dalj u muškoj konkurenciji. 

U ženskoj konkurenciji skoka u vis, prva zvijezda natjecanja i aktualna svjetska te europska juniorska prvakinja u sedmoboju, Jana Koščak (AK Sloboda), opravdala je ulogu favoritkinje. Pred svojom je publikom osigurala pobjedu preskočivši 1,80 metara u trećem pokušaju. Drugo mjesto na postolju podijelile su reprezentativka Italije, Marta Morara i hrvatska skakačica Sara Aščić, koje su uspješno preskočile visinu od 1,77 metara.

Premijerno izdanje skoka u dalj na Korzu donijelo je vrhunsku međunarodnu dramu i iznimno izjednačene rezultate. Pobjedu je s preskočenih 7,73 metara odnio slovenski predstavnik Klemen Modrijančić. Identičnu duljinu od 7,73 metara ostvario je i drugoplasirani Britanac Archie Yeo, dok se na treće mjesto plasirao irski skakač Michael Kent s rezultatom od 7,64 metara.

U skoku u dalje trebao je nastupiti i Roko Farkaš, svjetski juniorski prvak, no je par dana prije slomio nogu te je pred njim sada oporavak i rehabilitacija. 

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