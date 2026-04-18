CFL BOXING

Velika nada hrvatskog boksa: Elez ide po 10. pobjedu karijere!

Piše Hrvoje Tironi,
Mladog boksača trenira Stjepan Božić, karijera mu napreduje velikim koracima, a danas će se opet boriti s 32-godišnjim Milošom Janjaninom kojeg je već svladao u prosincu 2025. godine

U Zaboku će se u subotu, 18. travnja, održati zanimljiv event CFL Boxing, na kojem će zvijezda večeri biti svjetski prvak u boksu bez rukavica Marko Martinjak. On će se u kategoriji do 101 kilogram extreme boxinga boriti sa srpskim borcem Mihajlom Đokićem.

Cijeli event počinje u 18 sati, a u programu su i mečevi za HSPBS internacionalne titule prvaka Hrvatske u profesionalnom boksu u srednjoj i teškoj kategoriji. Jedna od zvijezda večeri bit će Vito Elez (21), koji će se za internacionalnu titulu u srednjoj kategoriji boriti s 32-godišnjim Milošom Janjaninom.

Elez u profesionalnoj karijeri ima omjer 9-0, trenira ga naš proslavljeni boksač Stjepan Božić (51), a već je prema BoxRecu 10. najbolji profesionalac u Hrvatskoj.

U dosadašnjoj je karijeri već jednom (u prosincu 2025.) pobijedio Janjanina i u Zaboku se trebao boriti s Oszkarom Fikom (32), ali je mađarski borac odustao zbog ozljede ramena, pa je BiH boksač dobio priliku za revanš nakon samo pet mjeseci.

Elez bi se novom pobjedom dodatno profilirao kao jedan od najperspektivnijih mladih boksača Hrvatske. U Zaboku će se boriti i žene, a tu se izdvaja K1 meč između Helene Stepan i Sare Šimak u kategoriji do 65 kilograma. 

