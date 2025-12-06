Trener Dinama vjerojatno neće mijenjati ništa u odnosu na momčad koja je počela dvoboj u Velikoj Gorici. Zagrepčani su puni samopouzdanja, a pobjedom bi mogli pobjeći Splićanima na velikih 'plus četiri'
ČEKA SE DERBI PLUS+
Velika prilika za pravi nokaut: Kovačević briljira u derbijima, pobjeda nosi mirne blagdane!
Dinamo je spreman za veliki derbi hrvatskog nogometa. Zagrepčani će u subotu (od 15 sati) u Maksimiru dočekati Hajduk, ambicije "modrih" su svim apsolutno jasne. Dinamo želi novu pobjedu, novo slavlje kojim bi se najvećem rivalu odvojili na četiri boda. I s obzirom na to kako su "modri" djelovali cijele jeseni, to bi (dva kola prije zimske stanke) bio sjajan rezultat.
