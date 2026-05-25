Obavijesti

Sport

Komentari 0
GORAK OKUS

Velika svađa s predsjednikom za kraj! Conte odlazi iz Napolija

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Velika svađa s predsjednikom za kraj! Conte odlazi iz Napolija
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Antonio Conte napustio Napoli nakon javne svađe s De Laurentiisom! Naveo je kako je svlačionica previše toksična, a Napoli već traži novog trenera. Favorit je miljenik Luke Modrića

Admiral

Antonio Conte više nije trener Napolija. Epilog je to dvogodišnje suradnje koja je klubu donijela naslov prvaka, ali je završila na najgori mogući način, javnom svađom s predsjednikom Aureliom De Laurentiisom. Iako se danima govorilo o sporazumnom raskidu, posljednja konferencija za novinare otkrila je duboke podjele i gorčinu koja je dovela do neizbježnog razlaza.

Serie A - Napoli Victory Parade
Foto: Matteo Minnella/REUTERS

Sve je kulminiralo nakon pobjede protiv Udinesea 1-0, kojom je Napoli osigurao drugo mjesto u Serie A. Predsjednik De Laurentiis je pred novinarima ustvrdio kako bi klub obranio naslov da nije bilo brojnih problema s ozljedama ključnih igrača tijekom sezone.

​- Bez ozljeda, bili bismo prvaci - rekao je De Laurentiis, sjedeći pokraj svog trenera.

Ta je izjava izazvala trenutačnu i oštru reakciju Contea, koji je stao u obranu prvaka Intera i pozvao na poštovanje.

​- To se vjerojatno ne bi dogodilo. Interove zasluge moraju se prepoznati. Žao mi je, ali ne volim se držati tih stvari. Moramo priznati tuđe pobjede i pokazati poštovanje. Ako želimo poštovanje, moramo ga i dati. Inter je zaslužio osvojiti ligu, s ozljedama ili ne - rekao je Conte

Bio je to trenutak u kojem je postalo jasno da je odnos nepovratno narušen, iako su obojica kasnije potvrdila da je odluka o prekidu suradnje donesena mjesecima ranije.

Other - Presentation of SSC Napoli's new head coach Antonio Conte
Foto: /IPA

Conte je otkrio da je predsjednika nazvao mjesec dana prije kraja sezone kako bi mu priopćio svoju odluku. Kao ključni razlog naveo je neuspjeh u stvaranju jedinstva unutar kluba. Talijanski stručnjak je osjećao da je atmosfera postala previše toksična za nastavak rada, spominjući unutarnje probleme i dinamiku u svlačionici nakon siječanjskog prijelaznog roka.

​- U Napulju sam podbacio u jednoj stvari: nisam uspio donijeti jedinstvo u okruženje i zato se teško natjecati s drugima. Vidio sam previše otrova, previše zlobe. Onog trenutka kad više ne možete raditi s lakoćom, za mene je to korak unazad. Nikad nisam bio čovjek za osrednje sezone i nikad neću biti - rekao je Conte u jednom od svojih posljednjih obraćanja.

Dok se Conte oprašta od Napulja, uprava kluba već radi na dovođenju njegovog nasljednika. Prema pisanju Gazzette, glavni i najizgledniji kandidat za klupu Napolija je Massimiliano Allegri. Trener Milana navodno je veliki De Laurentiisov favorit, a ako zaista ode, to će uvelike utjecati na ostanak Luke Modrića u dresu Rossonera.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige
LJUBILA SPORTAŠE

FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige

Tia Jurčić je bivša manekenka koja se danas bavi poduzetništvom, a u vezi je s bivšom košarkaškom legendom NBA-a Kenny Smithom. Javnosti je poznata po braku sa sinom Zdravka Mamića
FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao

Vatreni se okupili u Zagrebu, započele pripreme za Svjetsko prvenstvo! Dalić ima samo sedmoricu igrača na prvom treningu, a konačan popis šalje Fifi do 1. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026