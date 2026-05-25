Velika svađa s predsjednikom za kraj! Conte odlazi iz Napolija

Antonio Conte više nije trener Napolija. Epilog je to dvogodišnje suradnje koja je klubu donijela naslov prvaka, ali je završila na najgori mogući način, javnom svađom s predsjednikom Aureliom De Laurentiisom. Iako se danima govorilo o sporazumnom raskidu, posljednja konferencija za novinare otkrila je duboke podjele i gorčinu koja je dovela do neizbježnog razlaza.

Foto: Matteo Minnella/REUTERS

Sve je kulminiralo nakon pobjede protiv Udinesea 1-0, kojom je Napoli osigurao drugo mjesto u Serie A. Predsjednik De Laurentiis je pred novinarima ustvrdio kako bi klub obranio naslov da nije bilo brojnih problema s ozljedama ključnih igrača tijekom sezone.

​- Bez ozljeda, bili bismo prvaci - rekao je De Laurentiis, sjedeći pokraj svog trenera.

Ta je izjava izazvala trenutačnu i oštru reakciju Contea, koji je stao u obranu prvaka Intera i pozvao na poštovanje.

​- To se vjerojatno ne bi dogodilo. Interove zasluge moraju se prepoznati. Žao mi je, ali ne volim se držati tih stvari. Moramo priznati tuđe pobjede i pokazati poštovanje. Ako želimo poštovanje, moramo ga i dati. Inter je zaslužio osvojiti ligu, s ozljedama ili ne - rekao je Conte

Bio je to trenutak u kojem je postalo jasno da je odnos nepovratno narušen, iako su obojica kasnije potvrdila da je odluka o prekidu suradnje donesena mjesecima ranije.

Foto: /IPA

Conte je otkrio da je predsjednika nazvao mjesec dana prije kraja sezone kako bi mu priopćio svoju odluku. Kao ključni razlog naveo je neuspjeh u stvaranju jedinstva unutar kluba. Talijanski stručnjak je osjećao da je atmosfera postala previše toksična za nastavak rada, spominjući unutarnje probleme i dinamiku u svlačionici nakon siječanjskog prijelaznog roka.

​- U Napulju sam podbacio u jednoj stvari: nisam uspio donijeti jedinstvo u okruženje i zato se teško natjecati s drugima. Vidio sam previše otrova, previše zlobe. Onog trenutka kad više ne možete raditi s lakoćom, za mene je to korak unazad. Nikad nisam bio čovjek za osrednje sezone i nikad neću biti - rekao je Conte u jednom od svojih posljednjih obraćanja.

Dok se Conte oprašta od Napulja, uprava kluba već radi na dovođenju njegovog nasljednika. Prema pisanju Gazzette, glavni i najizgledniji kandidat za klupu Napolija je Massimiliano Allegri. Trener Milana navodno je veliki De Laurentiisov favorit, a ako zaista ode, to će uvelike utjecati na ostanak Luke Modrića u dresu Rossonera.

*uz korištenje AI-a