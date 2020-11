I Maradona mla\u0111i je u mladosti bio sjajan nogometa\u0161. S 11 godina dogurao je do mla\u0111ih Napolijevih selekcija, igrao je za talijansku reprezentaciju do 17 godina, bio i u Genoi.

Velika tuga: Maradonin sin ne može na sprovod zbog korone

<p><strong>Diego Armando Maradona Sinagra</strong> (34), sin preminulog <strong>Diega Maradone</strong>, u šoku je zbog prerane smrti oca. Prije nekoliko dana završio je u bolnici zbog pogoršanja stanja uslijed zaraze korona virusom, a sad na sve načine pokušava napustiti napuljsku bolnicu.</p><p>Maradona mlađi pokrenuo je hitan postupak otpuštanja iz bolnice i nada se da će mu vlasti dopustiti da otputuje na očev sprovod. Ipak, talijanske vlasti više ništa ne prepuštaju slučaju pa je suludo očekivati da će se to zaista i dogoditi.</p><h2>Pogledajte video: Maradonina priča</h2><p>Dieguito, kako mu tepaju, rezultat je afere između Maradone i<strong> Cristine Sinagre</strong> i rodio se u Napulju. Odgojila ga je majka, a Maradona ga godinama nije želio priznati. Cristina je iz <strong>revolta </strong>sinu dala ime Diego Armando Maradona, kako slavni Argentinac ne bi mogao pobjeći od činjenice da je to zaista njegov sin.</p><p>I Maradona mlađi je u mladosti bio sjajan nogometaš. S 11 godina dogurao je do mlađih Napolijevih selekcija, igrao je za talijansku reprezentaciju do 17 godina, bio i u Genoi.</p><p>Na sudu je još 1993. dokazano da je Dieguito Maradonin sin, ali oca je upoznao tek 2003. tijekom golf turnira u Fiuggiju. Tek 2007. Maradona je priznao Diega mlađeg kao sina. Šuška se da je "Malog zelenog" na taj potez nagovorio Papa Franjo, tad nadbiskup u Buenos Airesu.</p><p>- Volim ga, u dosta stvari je sličan meni - rekao je javno Maradona 25. kolovoza 2016.</p>