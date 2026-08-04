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OVO ĆE BITI SPEKTAKL

VELIKA VIJEST Filip Hrgović će se boriti za pojas prvaka svijeta!

Piše Jakov Drobnjak,
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VELIKA VIJEST Filip Hrgović će se boriti za pojas prvaka svijeta!
Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO
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Hrgović protiv Itaume za IBF svjetsku titulu 29. kolovoza u O2 areni! El Animal dobiva novu šansu za pojas, a mladi Britanac stiže kao opasan nokaut-majstor

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Stigla je velika vijest od boksačkog promotora Franka Warrena, prenosi BBC. Filip Hrgović (34, 20-1) i Moses Itauma (21 godina, 14-0) boksat će za titulu svjetskog prvaka po IBF verziji! Taj je pojas ostao upražnjen nakon što ga je Oleksandr Usik napustio u lipnju. Tako ova spektakularna borba dobiva novu dimenziju, a "El Animal" ima novu priliku za postati prvak svijeta.

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Meč će se održati 29. kolovoza u londonskoj O2 areni, a ulog je upravo postao potpuno drugačiji. Više se boksači neće boriti samo za prestiž i napredak u karijeri, već i za pojas prvaka. Podsjetimo, Hrgović se 2024. borio s Danielom Duboisom upravo za IBF-ov pojas prvaka, ali je izgubio prekidom u osmoj rundi. Sada napokon ima novu priliku i to protiv jednog od najvećih boksačkih talenata na svijetu.

- Mnogi od Itaume imaju velika očekivanja, a imam ih i ja.  Potpisali smo ga kad je imao 16 godina. Bio je amater, sponzorirali smo ga i kod nas je postao profesionalac. On je nevjerojatan i na neki je način osvojio boksački svijet. Ovo je za njega velik trenutak, ali uvjeren sam da on to može ostvariti - izjavio je Warren iz promocije Queensberry.

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Moses Itauma profesionalnu karijeru započeo je u siječnju 2023. i od tada nanizao 14 pobjeda, od čega čak dvanaest nokautom, a osam ih je stiglo već u prvoj rundi. Njegov agresivni stil, brzina i sirova snaga neizbježno su doveli do usporedbi s mladim Mikeom Tysonom. Svoj status buduće zvijezde zacementirao je u kolovozu 2025., kada je za manje od dvije minute brutalno nokautirao iskusnog veterana i bivšeg izazivača za svjetski naslov, Dilliana Whytea.

Hrgović je u zadnjoj borbi izdominirao Davida Allena. Pogađao je hrvatski boksač sa svih strana, a u trećoj rundi je Allenov kut bacio ručnik. Odmah nakon te borbe krenula je najava okršaja Hrgovića i Itaume te je sve vrlo brzo potvrđeno. No sada, ulog je puno veći.

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