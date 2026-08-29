VELIKI DAN HRVATSKOG BOKSA Hrga, sredi ga, sad ili nikad!

Dočekali smo i taj dan. Filip Hrgović (34, 20-1) bori se za upražnjeni naslov svjetskog teškaškog prvaka po IBF verziji. Od Željka Mavrovića prije 28 godina i famozne borbe protiv Lennoxa Lewisa nismo imali boksača u takvome meču, na takvoj sceni, s takvim ulogom u ringu. Moses Itauma (21, 14-0), mladi neporaženi Britanac, Hrgovićev je protivnik u najvećoj sportskoj večeri karijere, koju će uveličati londonska O2 arena, po procjenama poslije 23 sata prema hrvatskom vremenu.

Iako je Itauma uvjerljiv favorit prema kladionicama (1,10 - 5) i može postati najmlađi teškaški prvak od Mikea Tysona, iako Britanci očekuju samo formalnost, Hrgović dolazi spremniji no ikad. Ne mora to on ni reći, fizički nikad impresivniji El Animal nije došao pred svjetla i kamere kao ovog puta. Nije htio igrati “mentalne igrice”, držao se svog prepoznatljivog stila i retorike. Hrgović je dobio “medijski meč”, Itauma je nakon kratkih protokolarnih odgovora otišao s izlikom da mora na popodnevni počinak...

- Poslat ću ovo dijete natrag u srednju školu - poručio je Hrgović javnosti i protivniku.

Foto: Andrew Couldridge

Bit će to dvoboj dva potpuno različita boksača, što zbog stila, godina, sportskog puta, iskustva... Trinaest godina mlađi Itauma je ljevak, boksački kroničari misle da bi mogao iskoristiti Hrgovićevu naviku spuštanja desne ruke nakon prednjeg direkta i plasirati razorne lijeve krošee. Međutim, Hrgović se nesumnjivo pripremio na sve što će mu doći kao izazov ove subotnje večeri.

- Filip je u onoj formi u kojoj je htio biti. Odradio je odličan pripremni kamp i odlične sparinge, ovo je prvi put, nakon četiri ili pet godina, da dolazi iz kampa bez ikakvih ozljeda i briga izvan sporta i treninga. Njegovo stanje uma točno je onakvo kakvo treba biti - rekao je njegov trener, prekaljeni Abel Sanchez.

- Ovo je mnogo drugačije od bilo koje borbe u kojoj sam sudjelovao. Ovo su teškaši, a i prvi put dolazimo kao autsajderi. To je izazov za nas, ali u redu, radije bih bio "underdog" jer se prije uvijek puno očekivalo od Golovkina i drugih boksača koje sam imao. Sad dolazim s tipom koji ne bi trebao pobijediti, ali mi ćemo sve iznenaditi.

Foto: Andrew Couldridge

Osim prestiža, u igri je golem novac. Ukupni nagradni fond procjenjuje se između dva i četiri milijuna dolara. Hrgoviću bi trebao pripasti honorar između 700.000 i milijun dolara, a Itaumi predviđaju zaradu između 1,5 i 2 milijuna dolara.

Kako god završilo, Hrgović je unaprijed posvetio borbu života...

- Ovu ću borbu posvetiti svom ocu Peri. Ako, nadam se, uz Božju volju, pobijedim, on će biti ponosan na mene u raju. Bio je moja najveća podrška i volio me najviše na cijelom svijetu.

Prijenos boksačkog spektakla iz londonske O2 Arene dostupan je putem streaming platforme DAZN, uz kupnju pay-per-view paketa od 9,99 eura.

Filip Hrgović

Omjer: 20-1 (15 KO)

Dob: 34 godine

Visina: 198 cm

Doseg ruku: 208 cm

Stav: Klasični

Profesionalni debi: 2017.

Ukupno profesionalnih rundi: 82

Nadimak: El Animal

Moses Itauma

Omjer: 14-0 (12 KO)

Dob: 21 godina

Visina: 194 cm

Doseg ruku: 200 cm

Stav: Kontraš

Profesionalni debi: 2023.

Ukupno profesionalnih rundi: 31

Nadimak: Novi Tyson