Veliki dan za Joška Gvardiola! Stiže novi ugovor i veća plaća

Manchester City u ponedjeljak će objaviti produženje ugovora s Joškom Gvardiolom do 2031. Hrvatski nogometni reprezentativac, koji je stigao iz Leipziga 2023. za oko 90 milijuna eura i postao najskuplji stoper u povijesti nogometa, imao je važeći ugovor do 2028., no ovaj novi potpis otklanja sve dvojbe oko mogućeg transfera ovog ljeta, interesa Real Madrida, Barcelone i drugih velikana.

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Unatoč prijelomu tibije početkom godine, Gvardiol ostaje neupitan dio Cityjeva projekta. Pod Pepom Guardiolom etablirao se kao jedan od najboljih braniča Premier lige, sposoban igrati i stopera i lijevog beka, a i njegov nasljednik Enzo Maresca vidi ga kao neizostavan dio prve postave. Sportski direktor Hugo Viana želi osigurati budućnost ključnih igrača prije završetka prijelaznog roka.

Prema informacijama The Athletica, Gvardiol će u ponedjeljak potpisati ugovor i odraditi medijske obveze, nakon što je to nedavno učinio i Phil Foden. Ranije je u klub za rekordnih 135 milijuna eura iz Nottingham Foresta stigao reprezentativac Elliot Anderson (23). Gvardiol produžuje vjernost nebeskoplavima za još tri godine uz veću plaću. Nije još poznato i koliko veću, no po aktualnom ugovoru imao je oko 15 milijuna eura bruto godišnje.