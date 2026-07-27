Obavijesti

Sport

Komentari 1
PADA POTPIS 'VATRENOG'

Veliki dan za Joška Gvardiola! Stiže novi ugovor i veća plaća

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Veliki dan za Joška Gvardiola! Stiže novi ugovor i veća plaća
SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Cityju: Gvardiol do 2031, Real i Barca ostali praznih ruku!

Admiral

Manchester City u ponedjeljak će objaviti produženje ugovora s Joškom Gvardiolom do 2031. Hrvatski nogometni reprezentativac, koji je stigao iz Leipziga 2023. za oko 90 milijuna eura i postao najskuplji stoper u povijesti nogometa, imao je važeći ugovor do 2028., no ovaj novi potpis otklanja sve dvojbe oko mogućeg transfera ovog ljeta, interesa Real MadridaBarcelone i drugih velikana.

POGLEDAJTE GALERIJU: Kad se 'kockasti' skockaju

26
Foto: MACKAGE

Unatoč prijelomu tibije početkom godine, Gvardiol ostaje neupitan dio Cityjeva projekta. Pod Pepom Guardiolom etablirao se kao jedan od najboljih braniča Premier lige, sposoban igrati i stopera i lijevog beka, a i njegov nasljednik Enzo Maresca vidi ga kao neizostavan dio prve postave. Sportski direktor Hugo Viana želi osigurati budućnost ključnih igrača prije završetka prijelaznog roka.

Prema informacijama The Athletica, Gvardiol će u ponedjeljak potpisati ugovor i odraditi medijske obveze, nakon što je to nedavno učinio i Phil Foden. Ranije je u klub za rekordnih 135 milijuna eura iz Nottingham Foresta stigao reprezentativac Elliot Anderson (23). Gvardiol produžuje vjernost nebeskoplavima za još tri godine uz veću plaću. Nije još poznato i koliko veću, no po aktualnom ugovoru imao je oko 15 milijuna eura bruto godišnje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Dinamu stiže najskuplje pojačanje, Real za tinejdžera plaća 100 mil. eura!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamu stiže najskuplje pojačanje, Real za tinejdžera plaća 100 mil. eura!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila
Nogometašica je dobila otkaz zbog kompromitirajućeg videa. A onda je promijenila profesiju
FOTO: MAGNET ZA SKANDALE

Nogometašica je dobila otkaz zbog kompromitirajućeg videa. A onda je promijenila profesiju

Madelene Wright je bivša nogometašica čija je karijera doživjela dramatičan zaokret nakon skandala. Odlučila se nekoliko puta vraćati nogometu, ali najviše je zaradila snimajući sadržaj za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026