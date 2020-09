Veliki humanitarac: Leo kupuje djeci naočale od 35.000 kuna

Možda nije u najboljim odnosima s Barcelonom proteklih tjedana, ali to Messija nije spriječilo da se angažira u pomoći djeci. Redovito kupuje visokotehnološke naočale vrijedne oko 35.000 kuna

<p>Ponovno je u akciji, ovaj put humanitarnog karaktera. Jedan od najboljih nogometaša današnjice (po nekima i u povijesti) Argentinac <strong>Leo Messi</strong> (33) razveselio je malenog navijača Arsenala poklonivši mu visokotehnološke naočale u vrijednosti 4200 funti (približno 35.000 kuna). Messi je zaštitno lice izraelske organizacije <strong>OrCam </strong>koja pomaže ljudima koji imaju problema s vidom.</p><p>Organizacija OrCam razvila je takozvani <strong>'Myeye'</strong> uređaj koji osobama s posebnim potrebama pomaže u čitanju tekstova i prepoznavanju lica. Iako je uređaj skup, veliki humanitarac Messi svake će godine poklanjati jedan takav onome kojemu je najpotrebniji, a neki od sretnih dobitnika imat će ga priliku i upoznati.</p><p>Posljednji u nizu dobitnika je klinac iz predgrađa Londona, vatreni desetogodišnji navijač Arsenala <strong>Mikey</strong>. Omaleni 'topnik' tako će postati dio 'OrCam Dream Teama' zajedno s ostalim klincima kojima je ta organizacija uz pomoć uređaja zauvijek promijenila život. Messi je, osim njega, pomogao još dvanaestoro djece koji imaju problema s vidom.</p><p>- Osjećaji koji su me obuzeli bili su nevjerojatni. Susret s ovom nevjerojatnom skupinom ljudi iz cijelog svijeta bio je uistinu čaroban i inspirativan trenutak. Svjedočeći kako su svi članovi 'Dream Teama' isprobali značajke 'OrCam MyEyea' bilo je jasno da će to biti uređaj koji će promijeniti život svakog od njih. Ponosan sam mogu učiniti razliku za toliko ljudi - izjavio je argentinski virtuoz.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Podsjetimo, Messi je prije nekoliko dana objavio da će ostati u Barceloni do kraja ugovora te tako navijači 'blaugrane' mogu neko vrijeme mirno spavati. Najbolji strijelac u povijesti Barcelone već je dugo vrijeme u lošim odnosima s predsjednikom kluba <strong>Bartomeuom</strong>, a ako predsjednik ne riješi situacijom s Messijem postoji mogućnost da on ode iz kluba prije samoga igrača.</p>