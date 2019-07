Veliki Nole: Rogere, pokazao si i meni da se može s 37 godina

Meč za pamćenje? Pokušat ću ga zaboraviti, haha. Bio je to sjajan meč. Dug, imao je sve. Imao sam šanse, a i on, igrali smo sjajan tenis. Presretan sam sa svojom izvedbom i čestitam Novaku, to je bilo čudesno, rekao je Roger Federer nakon poraza u finalu Wimbledona koji će dobiti posebno mjesto u povijesti čuvenog Grand Slama.

Novak Đoković (31) pobijedio je Švicarca 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 (3) nakon četiri sata i 57 minuta, što je najduži finale u povijesti Wimbledona. To mu je 16. Grand Slam i peti Wimbledon u karijeri. Federer nije uspio postati najstariji osvajač Grand Slama s 37 godina i 340 dana. Ali je bio jako, jako blizu tom ostvarenju, propustivši dvije meč-lopte u petom setu.

- Nadam se da drugima dajem šansu da vjeruju da s 37 još nije gotovo, haha. Trebat će mi vremena da se fizički oporavim, ali dobro sam. Dao sam sve od sebe i još stojim na nogama. Nije to loše za 37-godišnjaka - nasmijao se Federer, koji će se opet vratiti ulozi supruga žene Mirke i četvero blizanaca:

- Neće biti uzbuđeni kako sam igrao. Lijepo ih je vidjeti, a sad ću se vratiti ulozi oca i supruga - zaključio je Federer.

Foto: Victoria Jones/Press Association/PIXSELL

Novak je pred krcatim auditorijem na središnjem terenu Wimbledona prvo zahvalio protivniku.

- Ovo je bio sigurno među dva ili tri najuzbudljivijih finala koje sam igrao protiv jednog od najvećih svih vremena Rogera kojega puno poštujem. Nažalost, jedan je morao izgubiti. Nerealno je da sam morao spašavati dvije meč-lopte. Nadao sam se da mogu doći do tie-breaka, a bio sam na kraju dobar u njima - poručio je sa smiješkom Đoković i referirao se na Federerovu izjavu o starosti:

- Roger je rekao da drugima daje nadu da mogu biti dobri s 37, i ja sam jedan od njih, haha. Inspirira me.

Kako mu je držati u ruci peti trofej pobjednika čuvenog turnira All England Cluba?

- Znam da sam to prije rekao, ali kad sam bio igrač od četiri, pet godina i sanjao da ću postati tenisač, uvijek je ovo bio turnir na kojem sam htio igrati i osvojiti ga. Imao sam postere u sobi, sanjao sam da ću biti tu. Ovo je posebno i za moju obitelj, roditelje i cijelu momčad. Supruga i kći su u Londonu, ali nisu ovdje, pozdravljam ih, i ja ću ponovno biti tata. Lijepo je i što imam roditelje ovdje, to je ostvarenje snova - zaključio je Đoković.