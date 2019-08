Veliki skok na rang listi: Ispred Hrge su samo najveći teškaši

Filip Hrgović nezaustavljivo nastavlja uspon na ljestvici najboljih teškaša svijeta. Na 'neprijateljskom' teritoriju u meksičkom Hermosillu nokautirao je domaćeg predstavnika Marija Herediju, obranio internacionalni WBC naslov te ostvario devetu pobjedu u isto toliko profesionalnih mečeva. To ga je gurnulo na 13. mjesto svjetske rang ljestvice po BoxRecu.

Sada je već pomalo besmisleno govoriti o Hrgi kao potencijalu iako mu u portfelju još uvijek mlade profesionalne karijere nedostaje nekoliko većih imena svjetskog boksa. No, i to je pred vratima. Koliko god on sam bio nestrpljiv i spreman za iskusnije boksače, u karijeri kao što je njegova i koja će tek postati velika, važan je pravilan razvoj korak po korak.

Od amaterskog boksa i kaljenja u WSB-u preko olimpijske bronce i ulaska u profesionalce - Hrgina karijera dobro je planirana. Netko tko je amaterski europski i svjetski prvak, a zatim osvajač olimpijske medalje zaslužuje najbolji tretman i ono pravo počelo je upravo potpisom ugovora sa Sauerland Promotionom.

Od tada se Hrgovićevu timu pridružio i svjetski poznati trener Pedro Diaz, koji je tvorac modernog kubanskog boksa. Meč na meč, pobjeda na pobjedu i nije dugo trebalo da Filip Hrgović zapadne za oko najuspješnijem i najboljem svjetskom promotoru Eddieju Hearnu.

A kada tvoje ime dođe u vezu s Hearnom, pa makar samo poslao pozdrave, onda to govori da nešto značiš u boksačkom svijetu.

Najbolji hrvatski boksač sada je 13. na svjetskoj rang ljestvici teškaša, a osmi na europskoj. Iza njega su ostala neka velika imena svjetske boksačke scene poput Carlosa Takama, Daniela Duboisa, Marca Hucka, Dominica Breazealea... dok je ispred njega samo elita.

Andy Ruiz, Anthony Joshua, Deontay Wilder, Tyson Fury, Dillian White, Aleksander Povjetkin, Dereck Chisora, Joseph Parker, Kubrat Pulev, Luis Ortiz, Jarrell Miller... Sama krema svjetskog teškaškog boksa.

Hrga je sada osjetio kako je boksati na 'neprijateljskom' teritoriju protiv slabije rangiranog boksača. Idući korak trebao bi biti neko veće ime barem iz top 30 boksača svijeta.