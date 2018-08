Veliki skok Vatrenih: Hrvatska četvrta reprezentacija svijeta!

Svjetska nogometna federacija objavila je novi poredak najboljih reprezentacija svijeta, koji se po završetku Svjetskog prvenstva u Rusiji računa po novom modelu.

Na najnovijoj ljestvici Hrvatska zauzima četvrto mjesto, ispred su samo svjetski prvak Francuska, brončana Belgija te moćni Brazil, a na SP u Rusiju otišli smo kao 20. reprezentacija svijeta po starom izračunu.

NEW #FIFARanking



🇫🇷France move 🔝

🇭🇷Croatia up to 4⃣th

🇷🇺Russia biggest climbers 📈



More info ℹ️👉 https://t.co/HHIaQ9Rxrd pic.twitter.com/rU8HztDPKo