Veliki transfer! Osijek prodao Roberta Mudražiju u Dansku...

Robert Mudražija (21) potpisao je za danskog prvaka Kopenhagen!

Sada već bivši veznjak Osijeka odigrao je odličnu polusezonu i na sebe privukao interes jakih europskih klubova. Nastupio je u 15 ovosezonskih utakmica u kojima je zabio dva gola i tri asistencije, a za još bolji učinak ispriječile su mu se ozljede.

FC Copenhagen and Croatian club @nkosijek agree on the transfer of midfielder Robert Mudražija, who is a part of Croatia’s under-21 national team. Read more👇🏻 #fcklive https://t.co/gqG8aT61OA