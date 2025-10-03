Obavijesti

Sport

Komentari 0
EVO KOLIKO ĆE IZBIVATI

Veliki udarac za Barcu: Lamine Yamal obnovio je ozljedu...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Veliki udarac za Barcu: Lamine Yamal obnovio je ozljedu...
5
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Katalonski klub potvrdio je da će Yamal izbivati dva do tri tjedna. Propustit će prvenstveno gostovanje kod Seville na Sánchez Pizjuánu, a vrlo vjerojatno i utakmice s Gironom

Barcelona se ponovno suočila s velikim problemom jer je Lamine Yamal, njihov osamnaestogodišnji dragulj i trenutačno najbolji mladi nogometaš svijeta, obnovio ozljedu prepona. Mladi krilni napadač tek se prošlog vikenda vratio na teren i odigrao pola sata protiv Real Sociedada, a u srijedu je izdržao svih 90 minuta u Ligi prvaka protiv PSG-a. No već nakon tog susreta osjetio je staru bol i morao je stati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dembele, Rafinha i Yamal stigli na dodjelu Zlatne lopte 05:38
Dembele, Rafinha i Yamal stigli na dodjelu Zlatne lopte | Video: 24sata/reuters

Katalonski klub potvrdio je da će Yamal izbivati dva do tri tjedna. Propustit će prvenstveno gostovanje kod Seville na Sánchez Pizjuánu, a vrlo vjerojatno i utakmice s Gironom (18. listopada) te Olympiacosom u Ligi prvaka (21. listopada). Poseban je udarac i to što neće sudjelovati u listopadskim utakmicama španjolske reprezentacije protiv Gruzije i Bugarske, iako je jutros dobio poziv izbornika Luisa de la Fuentea.

RUKOMET Barcelona u sjajnoj utakmici pobijedila Veszprem i postala svjetski klupski prvak!
Barcelona u sjajnoj utakmici pobijedila Veszprem i postala svjetski klupski prvak!

Ova ozljeda nije nova, nego se radi o problemu koji ga muči već nekoliko tjedana. Zbog istih poteškoća Yamal je ranije propustio oglede s Valencijom, Getafeom, Newcastlom i Oviedom. Njegov povratak očito nije bio pravovremeno tempiran, što je izazvalo oštre kritike i otvorilo napetosti između Barcelone i španjolske reprezentacije. Trener Hansi Flick više je puta istaknuo da se u nacionalnom sastavu nije dovoljno pazilo na Yamalovo zdravlje, dok je De la Fuente uzvratio tvrdnjom da rizik uvijek postoji te da nema razloga da igrač nastupa za klub, a ne i za reprezentaciju.

UEFA Champions League - FC Barcelona v Paris St Germain
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

U ovoj sezoni Yamal je već upisao pet nastupa za Barcelonu, pri čemu je zabio dva pogotka i dodao četiri asistencije. Ukupno je za katalonski klub odigrao 111 utakmica, u kojima je postigao 27 i namjestio 38 golova. Ipak, trenutačno su sve brojke u drugom planu jer Barcelona i Španjolska čekaju da se njihov mladi as potpuno oporavi od neugodne ozljede koja ga prečesto vraća na tribine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025