Veliki udarac za Barcu: Lamine Yamal obnovio je ozljedu...

Barcelona se ponovno suočila s velikim problemom jer je Lamine Yamal, njihov osamnaestogodišnji dragulj i trenutačno najbolji mladi nogometaš svijeta, obnovio ozljedu prepona. Mladi krilni napadač tek se prošlog vikenda vratio na teren i odigrao pola sata protiv Real Sociedada, a u srijedu je izdržao svih 90 minuta u Ligi prvaka protiv PSG-a. No već nakon tog susreta osjetio je staru bol i morao je stati.

Katalonski klub potvrdio je da će Yamal izbivati dva do tri tjedna. Propustit će prvenstveno gostovanje kod Seville na Sánchez Pizjuánu, a vrlo vjerojatno i utakmice s Gironom (18. listopada) te Olympiacosom u Ligi prvaka (21. listopada). Poseban je udarac i to što neće sudjelovati u listopadskim utakmicama španjolske reprezentacije protiv Gruzije i Bugarske, iako je jutros dobio poziv izbornika Luisa de la Fuentea.

Ova ozljeda nije nova, nego se radi o problemu koji ga muči već nekoliko tjedana. Zbog istih poteškoća Yamal je ranije propustio oglede s Valencijom, Getafeom, Newcastlom i Oviedom. Njegov povratak očito nije bio pravovremeno tempiran, što je izazvalo oštre kritike i otvorilo napetosti između Barcelone i španjolske reprezentacije. Trener Hansi Flick više je puta istaknuo da se u nacionalnom sastavu nije dovoljno pazilo na Yamalovo zdravlje, dok je De la Fuente uzvratio tvrdnjom da rizik uvijek postoji te da nema razloga da igrač nastupa za klub, a ne i za reprezentaciju.

U ovoj sezoni Yamal je već upisao pet nastupa za Barcelonu, pri čemu je zabio dva pogotka i dodao četiri asistencije. Ukupno je za katalonski klub odigrao 111 utakmica, u kojima je postigao 27 i namjestio 38 golova. Ipak, trenutačno su sve brojke u drugom planu jer Barcelona i Španjolska čekaju da se njihov mladi as potpuno oporavi od neugodne ozljede koja ga prečesto vraća na tribine.