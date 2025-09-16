Veliko povećanje: Fifa plaća 300 milijuna eura za klubove koji šalju igrače u reprezentacije

Međunarodni nogometni savez (FIFA) pripremio je 355 milijuna dolara (299 milijuna eura) za distribuciju klubovima kroz program CBP vezan uz Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

To je povećanje za gotovo 70 posto u odnosu na 209 milijuna dolara isplaćenih klubovima čiji su igrači nastupili na zadnjem SP koncem 2022. u Katru.

Po prvi put će se kompenzacije isplaćivati i za igrače koji su odlazili na reprezentativne akcije tijekom kvalifikacija za SP, a ne samo za nastup na samom natjecanju i rezultat je potpisivanja Memoranduma o razumijevanju kojega su potpisali FIFA i Udruga europskih klubova (ECA) u ožujku 2023.

CBP je uveden za SP 2010. Prilikom posljednjeg SP-a koristi od njega imalo je 440 klubova iz 51 različite zemlje, a s obzirom kako će se ovoga puta novac isplaćivati i za nastupe u kvalifikacijama očekuje se kako će te brojke značajno rasti.