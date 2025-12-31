Velikodušni Mbappé poklonio je policajcu ogroman novac. On ga je prihvatio pa ostao šokiran

Gestu dobre volje i zahvalnosti Kyliana Mbappéa (27), jednog od najboljih nogometaša svijeta, francuske su vlasti protumačile kao ozbiljan prekršaj koji je dugogodišnjeg policijskog službenika stajao karijere. Službenik zadužen za osiguranje francuske nogometne reprezentacije sankcioniran je prijevremenim umirovljenjem nakon što je primio izdašan novčani dar od zvijezde Real Madrida.

Iako je nogometaševa namjera bila isključivo nagraditi one koji brinu o sigurnosti igrača, slučaj je pokrenuo pravosudnu i disciplinsku lavinu. Cijela priča seže u lipanj 2023. godine, kada je spomenuti policijski zapovjednik, poznat pod nadimkom 'Momo' i blizak prijatelj obitelji Mbappé, primio uplatu od 60.300 eura.

Taj novac bio je dio bonusa koji je Mbappé zaradio za osvojeno drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine. Poznat po svojoj humanitarnoj crti, napadač je odlučio cijeli svoj bonus od pola milijuna eura podijeliti raznim udrugama, ali i članovima osiguranja.

No, 'Momo' nije bio jedini. Istraga je otkrila da su još četvorica njegovih kolega, brigadira, primila po 30.000 eura, čime se ukupan iznos donacija policajcima popeo na 180.300 eura. Iz Mbappéova tima poručuju kako je "sve učinjeno u skladu s pravilima" i "bez ikakve protuusluge", a sam igrač je prije isplate konzultirao poreznog odvjetnika koji mu je potvrdio da donacije ne treba prijaviti poreznoj upravi. Međutim, problem nije nastao na strani nogometaša, već na strani onih koji su novac primili.

Istraga pokrenuta zbog propusta

Klupko se počelo odmotavati u srpnju 2024., kada je jedna banka prijavila sumnjivu transakciju Tracfinu, francuskoj agenciji za borbu protiv pranja novca i financiranje terorizma. Ta prijava pokrenula je dvije paralelne istrage: jednu pravosudnu zbog sumnje na neprijavljeni rad i pranje novca, a drugu unutar policije koju je vodila Generalna inspekcija nacionalne policije (IGPN).

Glavni krimen policajca nije bio primitak novca, već činjenica da o tako velikom daru nije obavijestio svoje nadređene. Za javne službenike u Francuskoj vrijede stroga pravila o primanju darova kako bi se spriječio bilo kakav oblik korupcije ili sukoba interesa. Smatra se da je time narušio načela "lojalnosti i čestitosti" koja se očekuju od pripadnika policije. Sumnju je dodatno potaknula činjenica da je isti zapovjednik pratio Mbappéa na privatnim putovanjima u Kamerun i Vaucluse, aktivnostima koje nisu bile dio njegovih službenih dužnosti.

Zanimljivo, disciplinsko vijeće je u listopadu prvotno zaključilo kako nema osnove za sankciju. Međutim, nekoliko tjedana kasnije, 20. prosinca 2025., Glavna uprava nacionalne policije (DGPN) donijela je drugačiju odluku i izrekla mu mjeru prijevremenog umirovljenja.

Iako se radi o simboličnoj kazni, budući da je službenik s 21 godinom staža u Francuskom nogometnom savezu (FFF) ionako trebao otići u mirovinu 31. prosinca, radi se o jednoj od najtežih disciplinskih mjera prije izbacivanja iz službe. Prema pisanju Le Mondea, takva se sankcija u Francuskoj izriče u manje od deset slučajeva godišnje.

Odvjetnik kažnjenog policajca najavio je žalbu upravnom sudu, tvrdeći da za odluku ne postoji pravna osnova.

​- Donacija je zakonita i nije osporena, a ovdje postoji isključivo namjera kažnjavanja, s obzirom na to da je službenik trebao otići u mirovinu za deset dana. Pitamo se zašto se cilja ovog poštenog dužnosnika - izjavio je njegov branitelj.