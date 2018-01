Verbalni rat: Grobari izazivali povicima 'Gdje su vam Hrvati'

Zadar je izgubio u Beogradu od Partizana 95-87 u ABA ligi. Dok su se na terenu nadmudrivali igrači, na tribinama su to radili navijači.

Policija je zbog sigurnosti odvojila dvije grupe Partizana. Bio je to verbalni rat dvije frakcije Grobara što je nastavak s nogometne utakmice Partizana i Crvene zvezde i nereda za koje srpska policija sumnjiči i šestero Hrvata, piše srpski ALO.

Starija ekipa navijača Partizana bila je smještena u izvornom B sektoru i provocirala je drugu frakciju povicima: “Gdje su vam Hrvati?!" Druga strana je odgovorila:

“Gdje su vam cigani?!", dodaje Kurir.

Oni neutralni navijači ostali su zbunjeni pa nisu znali kojem jatu bi se priključili. Borba za Partizanovu južnu tribinu se nastavlja, a u nogometnoj pauzi se prenijela na košarkaške terene. Ovaj put, na sreću, bez nereda.

U Pioniru su bili i policajci u civilu koji su pazili na obje frakcije Grobara.

Podsjećamo, srpska policija privela je šestoricu Hrvata zbog sumnje da su sudjelovali u neredima na nogometnoj utakmici Partizana i Crvene zvezde.

Na teret im se može staviti i kazneno djelo za 'nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu'. Za to je djelo predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, te do 12 godina u najtežem obliku za vođe grupe.

