Veselin Vujović: Linova taktika 7 na 6 je pravo samoubojstvo...

Crnogorski rukometni trener Veselin Vujović nekoliko je puta kritizirao taktiku Lina Červara kroz proteklo Svjetsko prvenstvo na kojemu je Hrvatska bila šesta, a sada je njegov pristup igri nazvao samoubojstvom.

No prije toga se začudio zadovoljstvom balkanskih reprezentacija s očajnim rezultatima:

- Ispada da je ovo prvenstvo s najlošijim rezultatima, a svi su zadovoljni. Nikad nisam u životu čuo da je netko zadovoljan, a rezultat katastrofa. Da krenem od Slovenije, Slovenci su zadovoljni, a nisu išli na SP - prenosi Sportklub, a Vujović se onda dotakao i kauboja:

- Nevjerojatan kriterij. Goluža je otišao kao netko tko je osvajao medalje, ali to nije bilo dovoljno dobro. Babić je u Poljskoj osvojio medalju, zahvaljujući se Gospi, slavilo se kao nešto neviđeno na Trgu bana Jelačića, pa je poslije četvrtog mjesta otišao. Sada je Červar peti na Euru, šesti na SP, i to je sada bio cilj. Fenomenalan rezultat? Kako to varira od trenera do trenera....Lino je izgubio protiv Brazila radi igre 7 na 6, više nije želio igrati kada nije išlo. Čekajte, je l' imate strategiju ili nemate?

Vujović je 2017. sa Slovenijom osvojio brončanu medalju, a na tom je Svjetskom prvenstvu Hrvatska bila - četvrta. No crnogorski strateg objašnjava zašto hrvatska igra nije funkcionirala:

- Ako bekovi ne mogu doći do izražaja, uvedi tog jednog igrača da bi spustio tu duboku obranu, ali onda ti je glavna opcija šut s beka, a ne kao što je radila Hrvatska. Uvesti dva pivota i tražiti prolaz sa šest metara. To je samoubojstvo. Onda ti ta dva pivotmena prave još veću gužvu. To se treba ukinuti ili se vratiti igri s markerom. Ovo je neka nedefinirana trka, nisu unaprijedili, već unazađuju rukomet.

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj