Veselite se, slavite: Večer kad je Bjelica postao Branko Zebec

U srijedu navečer Nenad Bjelica je postao Branko Zebec! Ako je Branko Zebec bio kreator veličanstvene Dinamove serije iz šezdesetsedme, onda je Bjelica kreator serije iz 2019. Godine u kojoj je Dinamo dočekao proljeće u Europi i godine u kojoj je Dinamo postao najozbiljnija europska momčad. Bjelica je postao je Zebec našeg doba. Momčad je uigrao, organizirao i disciplinirao do savršenstva, bez ijedne taktičke manjkavosti. Vrijeme lutanja, pogrešaka i mijenjanja trenera sada je prošlost. Dinamo je dobio trenera kakvog je čekao I kako to već ide, naša bahatost, sestra engleske arogantnosti, govori: “Dovedite nam taj Manchester City! Gdje je taj Sergio Agüero?”

Dinamo je često gubio nemoguće. Nije bilo te situacije koju Dinamo nije bio u stanju ispustiti. Sjetim se uvijek one nesretne utakmice s Newcastleom u Zagrebu 1997, kada je Dinamo izgubio u 119. minuti. Ili Steaue u Ljubljani. Ili Auxerrea. Ima ih. Nanijele su dosta boli, pa se nekih bolje i ne prisjećati. Ovaj Dinamo sve je to anulirao. Ovaj Dinamo je gušt gledati. Ili, kako je netko dobacio: "Roditelji, maknite djecu, ovo je čista perverzija".

No imao je Dinamo i velike pobjede, sjetimo se Arsenala, Porta, dvaput Ajaxa u Amsterdamu... Kad je Dinamo ostvarivao najveće pobjede, uvijek je golman bio sjajan. Jer, da biste dobili veliku utakmicu golman mora biti na najvišoj razini. A Dominik Livaković to je večeras bio. Taj skromni zadarski dečko pokazao je da će biti, u to ne sumnjajte,najbolji hrvatski golman svih vremena. Jer lakoća kojom brani, ispucava, istrčava, danas možete vidjeti još samo kod De Gee. Ili Ter Stegena. Ajde, i Edersona. Kad ste posljednji put vidjeli da golman na Maksimiru asistira napadaču Dinama za gol? Da, ni ja se ne sjećam. I stoga, uživajte. Uživajmo i u tome.

Dinamo je godinama bio na margini ozbiljnog europskog kluba. Možemo se mi truditi i misliti da smo oduvijek bili u europskom vrhu, ali to nije tako. Gubilo se 7-1, ispadalo od Šerifa, Skenderbega, drhtalo protiv Primorja iz Ajdovščine... Ovaj Dinamo je konačno ozbiljna europska momčad. Ta priča o nesretnom klubu, koji ima sreće kao janje pred feštu, više ne stoji. Tu knjigu slobodno možete baciti u smeće. I okrenuti novi list. I zato, Dinamov navijač ima pravo na trenutak radosti. Veselite se, valjda neće oblaci tako brzo...

Iako, u silnom veselju, jer 2-0 je veličanstven rezultat, ne zaboravimo da je u jednom trenutku Rosenborg imao dobre šanse, da su kod prekida bili strahovito opasni i da su u 55. minuti pogodili prečku. I da je bilo situacija i crnih rupa u kojima Dinamo mora biti bolji. I rezultat je je, ruku na srce, odličan. Veličanstven. Dinamo je na korak do Lige prvaka, a to je najvažnije. Na korak do druženja s Manchester Cityjem, Juventusom, Bayernom... A, onda vas više nitko neće pitati za Soderlunda, Regesunda ili kako se već zovu...

Eh, da, došao je i taj dan kad je na Maksimiru debitirao VAR. Samo, čini se da je ovdje bio Kvar. Ili je, u 39. minuti kad je Reginussen zaustavio loptu rukom, VAR otišao na kavu. Ili na pivo. Neka, ne zamjeramo, treba nazdraviti ovakvom Dinamu. Bjeličinom Dinamu, kojem ni VAR ništa ne može.