Veselje u obitelji Livaković: Helena otkrila spol i ime bebe

Golman hrvatske nogometne reprezentacije, Dominik Livaković (30), objavio je veselu vijest! Naime, nedavno je dobio drugo dijete sa suprugom Helenom, a tu je vijest u četvrtak navečer potvrdio dirljivom fotografijom koju je objavio na društvenim mrežama.

Na fotografiji su uz Dominika i njegova supruga Helena te njihov sin Joakim. Svi su skupa primili za ručicu novorođenu bebu, a uz opis je objavio datum rođenja, točnije 12. listopada, uz početno slovo njezinog imena, slovo K. Putem društvenih mreža oglasila se i Helena, koja je na Instagram priči otkrila ime i spol bebe.

Foto: Instagram

Dominik i Helena tako sada uz sina Joakima, kojeg su dobili u siječnju 2024. godine, imaju i kćer Kaju. Obje je trudnoće Helena vješto skrivala od budnog oka javnosti.

Inače, Helena i Dominik zajedno su od 2017. godine, a zaručili su se nakon četiri godine veze. Vjenčali su se u Zadru u lipnju 2022. godine.