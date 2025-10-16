Obavijesti

Sport

Komentari 0
SRETNA VIJEST

Veselje u obitelji Livaković: Helena otkrila spol i ime bebe

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Veselje u obitelji Livaković: Helena otkrila spol i ime bebe
2
Dominik Livaković i njegova supruga Helena dobili su drugo dijete (arhiva) | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Helena i Dominik zajedno su od 2017. godine, a zaručili su se nakon četiri godine veze. Vjenčali su se u Zadru u lipnju 2022. godine. U siječnju 2024. dobili su sina Joakima

Golman hrvatske nogometne reprezentacije, Dominik Livaković (30), objavio je veselu vijest! Naime, nedavno je dobio drugo dijete sa suprugom Helenom, a tu je vijest u četvrtak navečer potvrdio dirljivom fotografijom koju je objavio na društvenim mrežama.

Na fotografiji su uz Dominika i njegova supruga Helena te njihov sin Joakim. Svi su skupa primili za ručicu novorođenu bebu, a uz opis je objavio datum rođenja, točnije 12. listopada, uz početno slovo njezinog imena, slovo K. Putem društvenih mreža oglasila se i Helena, koja je na Instagram priči otkrila ime i spol bebe.

Foto: Instagram

Dominik i Helena tako sada uz sina Joakima, kojeg su dobili u siječnju 2024. godine, imaju i kćer Kaju. Obje je trudnoće Helena vješto skrivala od budnog oka javnosti. 

Inače, Helena i Dominik zajedno su od 2017. godine, a zaručili su se nakon četiri godine veze. Vjenčali su se u Zadru u lipnju 2022. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari
HTIO GA JE I DINAMO

FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari

Kamen Ingrad: od europskih noći do propasti! Veliki stadion u Velikoj, simbol pohlepe i lažnih snova, danas je samo sjena nekad moćnog kluba. Gazdin pad u zatvor ostavio je gorak okus
Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'
FOTO: IGRAO JE PRLJAVO

Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'

Brazilska odbojkašica Key Alves otkrila je šokantne detalje njegovih neprimjerenih poruka njoj i sestri blizanki. Neymarova reputacija ponovno na udaru
FOTO Bili su najljepši par Italije, vrijeđala ga je na utakmici, a onda je sve puklo: 'Go..o jedno'
ON ŽIVI NOVI ŽIVOT

FOTO Bili su najljepši par Italije, vrijeđala ga je na utakmici, a onda je sve puklo: 'Go..o jedno'

Nakon 12 godina veze i glamuroznog vjenčanja koje je izgledalo kao scena iz romantičnog filma, vijest o razvodu talijanskog nogometaša Graziana Pellea i mađarske manekenke i dizajnerice Viktorije Varge odjeknula je poput bombe. Par, koji su talijanski mediji prozvali "najljepšim nogometnim parom", odlučio je krenuti svatko svojim putem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025