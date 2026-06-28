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POBJEDNIČKA ATMOSFERA

Veselo u studiju HTV-a: 'Došli smo na nivo haljine Valentine. Najljepša je, bez konkurencije!'

Piše 24sata,
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Veselo u studiju HTV-a: 'Došli smo na nivo haljine Valentine. Najljepša je, bez konkurencije!'
Foto: HTV/screenshot

HRVATSKA - GANA 2-1 Tomislav Ivković nakon pobjede nad Afrikancima ispalio je komentar koji je suvoditeljicu Valentinu Miletić ostavio zatečenu: "Nisam ovo baš očekivala..."

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Hrvatska je pobijedila Ganu 2-1 u Philadelphiji i kao drugoplasirana prošla među 32 najbolja na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a onda je u studiju HTV-ove Americane bilo prilično živo i veselo. Glavni je krivac za to Tomislav Ivković (65), koji je kazao:

- Najbolja utakmica, najpametnija igra, u pravo vrijeme su pokazali da je karakter došao na naplatu, iznad svega. Da je Goethe bio u pravu kad je rekao da se talent razvija u miru, a karakter u oluji. Danas je bila oluja, ali smo je priveli kraju, pobijedili smo i oluju. I došli smo na čak na nivo haljine Valentine koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala.

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Foto: HRT/Screenshot

Suvoditeljica Valentina Miletić (35) pokušala je promijeniti temu:

- Tomo, hvala na komplimentu. Nisam ovo baš očekivala. Ja ću se lagano prebacaiti natrag na ovo što smo pričali. Robi, promijenimo temu...

Robert Matteoni (64) je na početku svog komentara dodao:

- Haljina prekrasna.

- Hahaha, hvala što ste me uhvatili u đir - otpovrnula je Valentina.

'PLJUŠTE' KOMPLIMENTI Valentina Miletić oduševila je u crnoj haljini brenda iza kojeg stoji žena bivšeg nogometaša
Valentina Miletić oduševila je u crnoj haljini brenda iza kojeg stoji žena bivšeg nogometaša

- To nije đir, to je istina - uporan je bio Matteoni.

- Hrvatska je taktički i tehnički bila točno takva kakva treba biti u ovoj utakmici. Imali smo mali blackout i sami si namjestili šansu za njihov gol. Ali moram istaknuti da su dva "starca", Modrić i Perišić, pokraj ovih mladih od kojih to i očekujemo, odigrali odličnu utakmicu i drago mi je zbog njih. Stalno je teza "maknimo ih", ali mladi ne mogu napredovati bez takvih igrača - dodao je.

Vedran Ješe (45) je na pitanje suvoditelja Marka Šapita (45) hoće li reći nešto o haljini samo kazao:

- Ne znam smijem li pričati ili ne.

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